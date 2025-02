Changer un Nom de Rue : Comment S'Y Prendre ?

Certaines rues portent des noms qui peuvent être considérés comme offensants ou problématiques. Ce texte explique comment demander à changer le nom d'une rue en France en détaillant le processus juridique.

Rue des Juifs, rue des Noirs ou encore Rue Pétain. Ces noms vous interpellent ? Ce sont pourtant de véritables noms de rue dans les communes de Strasbourg (Bas-Rhin), Lille (Nord) et Parpeville (Aisne). À Biarritz, c’est le nom du quartier de La Négresse qui a fait réagir Karfa Diallo, président de l’association locale Mémoires et Partages. Celui qui est également conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine a alors demandé à ce qu’il soit changé.

Si le tribunal administratif de Pau a jugé en décembre 2023 que le nom n’était pas péjoratif mais « un hommage », la cour d’appel de Bordeaux a eu un avis différent. Le 6 février 2025, elle a jugé que la Négresse était un nom à « connotation raciste et sexiste » et a donc demandé à la Ville de Biarritz de changer d’appellation sous trois mois. Si la commune refuse la décision et se pourvoit devant le Conseil d’État, cela n’empêche pas de se poser une question : comment demander à changer le nom d’une rue qui semble problématique ? À lire aussi Lyon pourrait changer des noms de rues de personnalités qui font polémique.Débaptiser le nom de votre rue : mode d’emploi Après les révélations d’agressions sexuelles de l’Abbé Pierre, la question peut se poser concrètement : doit-on renommer les rues et places portant le nom du fondateur d’Emmaüs ? « C’est le conseil municipal qui est compétent pour les noms de rue », explique un avocat en droit administratif (qui souhaite rester anonyme) auprès d’actu.fr. Ceci étant dit, en tant que citoyen, comment faire ? C'est le maire qui est compétent pour saisir le conseil municipal. En tant que citoyen, il faut écrire au maire pour demander à changer le nom d'une rue. Puis le maire saisira, ou non, le conseil municipal. Avocat en droit administratif à actu.fr Le maire a quatre mois pour répondre à votre demande. S’il ne répond pas, le silence vaut rejet. « Et c’est ce non, implicite ou explicite, que l’on peut attaquer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois. » À lire aussi L’abbé Pierre accusé de violences sexuelles : son nom va-t-il disparaître des rues, des écoles, des parcs ? Une question de principe Une fois le litige porté devant le juge administratif, sur quoi va-t-il s’appuyer pour décider du bien-fondé de la requête ? Il faut préciser que le droit administratif se base sur la jurisprudence, c’est-à-dire pas tant sur des textes de lois que sur des décisions des juges, des arrêts. Et de ces arrêts découlent des principes. Mais de facto, à la base, c’est une question d’appréciation. On le voit bien dans le cas du quartier de la Négresse : en première instance, le tribunal de Pau n’a pas demandé à la Ville de Biarritz de le renommer, n’y voyant rien d’offensant. Contrairement au jugement de la cour d’appel de Bordeaux donc. Alors, ce serait au petit bonheur la chance, selon le juge du jour, pour savoir si vous aurez gain de cause au tribunal ? Non, quand même pas. À lire aussi La Fondation Abbé Pierre a officiellement changé de nom : voici comment elle s’appelle désormais La brèche : l’erreur manifeste d’appréciation Pour débaptiser un nom de rue ou non, le juge va se fonder « expressément sur l’émotion » suscitée par le nom de rue. Et ce, même si le nom a été choisi plusieurs années auparavant. Le juge va chercher à savoir s'il y a une erreur manifeste d'appréciation. Il ne va censurer que les grosses conneries. Avocat en droit administratif à actu.fr Par exemple, il n’y a pas de rue Pierre Laval (figure de la collaboration lors de la Seconde Guerre mondiale) en France. Pour des raisons évidentes. À lire aussi Lorient : une concertation pour choisir le nouveau nom de l’avenue Lénine Mais prenons l’un des grands noms de notre Panthéon national : Victor Hugo. S’il est l’un des pères de l’abolition de l’esclavage, des siècles après sa mort, ses propos qu’il a eus sur la colonisation sont ressortis. Employant par exemple le mot « nègre » ou invoquant que « l’Afrique n’a pas d’histoire » pour justifier la colonisation. Mais pour autant, si vous souhaitez débaptiser le nom du boulevard Victor Hugo de Clichy (Hauts-de-Seine) ou de Nantes (Loire-Atlantique), le juge invoquera-t-il l’erreur manifeste d’appréciation ? Cela semble peu probable pour notre avocat. « On est le fruit d’une époque. Et notre temps a du mal à regarder le passé autrement qu’avec la manière de penser d’aujourd’hui », conclut notre expert. Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu. #Emmaü





Noms De Rue Changement De Nom Procédure Juridique France Droit Administratif

