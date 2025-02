Changement radical de temps en Bretagne : du gris au soleil, en passant par une douce surprise

Le temps à la Bretagne se met à changer cette semaine. Après une journée grise et pluvieuse vendredi, le week-end annonce une belle journée ensoleillée samedi, suivie d'un retour de la perturbation dimanche. Une douceur printanière s'installe en début de semaine prochaine, avec une température pouvant atteindre les 15°C.

Il y a une journée qui se distingue par rapport aux autres, c'est celle du samedi 15 février », annonce sans détour Stéven Tual, administrateur de la page Facebook Temps Breton . Pour actu Rennes, il partage les prévisions des prochains jours. Vendredi, il y aura de la pluie sur la partie Atlantique le matin et des crachins un peu partout l'après-midi dans une ambiance toujours grise.

Samedi sera une belle journée L'humidité va s'évacuer par la Manche samedi à la faveur de vents continentaux avec des origines méditerranéennes, continue Stéven Tual. C'est donc un changement de temps radical qui est attendu pour le début du week-end. Le ciel sera un peu nuageux au nord le matin, mais le soleil avec la présence d'un voile s'installera pour le reste de la journée. Toutefois, le contraste sera important avec la journée de dimanche, durant laquelle une nouvelle petite perturbation va traverser la région. Côté températures, elles restent dans les normales de saison. « On sort de la période la plus froide de l'année, fixée entre mi-janvier et mi-février. On commence à remonter un tout petit peu », note l'administrateur de la page Facebook Temps Breton. Début de semaine prochaine, l'air doux, qui remonte de la péninsule Ibérique, va finir par s'imposer en Bretagne. « On peut espérer que les journées de mardi et mercredi soient printanières. » On pourrait atteindre les 15 °C à certains moments. Cette douceur semble s'installer dans la durée et même se renforcer pour les derniers jours de février. Il est probable que nous connaissions quelques belles journées même si le flux océanique, avec ses dépressions, ne sera jamais lointain. Selon le prévisionniste, il faudra néanmoins surveiller le temps, car, « on peut s'inquiéter que cela crée une sorte de faux printemps pour les végétaux et que nous ayons par la suite, en mars ou en avril, des gelées qui viennent les abîmer. » Mais, pour l'heure, « l'indicateur chou-fleur » a un comportement normal à cette période de l'année. « Quand il s'ouvre, c'est qu'il y a beaucoup de douceur. En revanche, quand il se ferme, c'est que les températures sont encore basses », illustre en conclusion Stéven Tual.





Lille_actu / 🏆 71. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Météo France Bretagne Changement De Temps Soleil Pluie Douceur Printemps Temps Breton

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Bretagne : il reçoit « une amende invraisemblable » après avoir été percuté par un tracteurUn tracteur a foncé dans la voiture de Gilbert Chauvin en pleine nuit à Pleurtuit. Son véhicule a terminé à la casse. Il a reçu une amende qui lui paraît « invraisemblable ».

Lire la suite »

Bretagne : une entreprise rachète un monument emblématique d’une île pour créer un hôtel de luxeUn hôtel de luxe dans une citadelle Vauban. Tel est le projet porté par le groupe hôtelier Accor sur une île du Morbihan.

Lire la suite »

Décès d'une jeune femme à la suite d'une méningite à méningocoques en BretagneUne jeune femme de 18 ans originaire de la région rennaise est décédée suite à une méningite à méningocoques. Plusieurs cas de méningite au sein d'une même famille à Rennes et Chantepie ont été signalés. L'ARS Bretagne a mis en place des mesures de quarantaine et de traitement antibiotique prophylactique pour limiter la propagation de l'infection.

Lire la suite »

Une adolescente meurt d’une méningite, plusieurs personnes hospitalisées en BretagneL’adolescente âgée de 18 ans est décédée lundi. Deux personnes ayant contracté la maladie sont toujours hospitalisées et une troisième reste en observation. Une quarantaine de cas contact de la jeune femme ont été identifiés par l’ARS.

Lire la suite »

Google modifie en douce une pub sur le gouda après une erreur de GeminiDans une publicité prévue pour le Superbowl, Google fait la promo de son IA Gemini. Mais un détail a rapidement fait tiquer les internautes, qui met en lumière les faiblesses de cette technologie. Pris en flagrant délit, Google a discrètement modifié la vidéo… mais pas assez vite pour éviter la polémique.

Lire la suite »

Inondations Record en Bretagne : Changement Climatique en Jeu?L'Ille-et-Vilaine a été frappée par des inondations exceptionnelles, soulevant des questions sur l'influence du changement climatique.

Lire la suite »