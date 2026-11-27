La plaque funéraire de Matthew Perry à Forest Lawn Memorial Park a été remplacée, supprimant toute référence à Friends. Décryptage de ce choix personnel.

La tombe de l'acteur Matthew Perry, située au sein du Forest Lawn Memorial Park dans les collines d' Hollywood, a fait l'objet d'une modification récente et discrète. Plus de trois ans après le décès tragique de l'interprète de Chandler Bing, la plaque initiale a été retirée pour être remplacée par une nouvelle stèle plus imposante. Cette mise à jour intervient trois ans après sa mort, survenue le 28 octobre 2023, et marque un tournant significatif dans la manière dont sa mémoire est perpétuée au cimetière.

Suppression de la référence à la sitcom emblématique

La nouvelle plaque funéraire de Matthew Perry ne comporte désormais plus aucune mention explicite de la série télévisée Friends qui a fait sa célébrité mondiale. Sur la précédente inscription, figuraient son nom complet, Matthew Langford Perry, ainsi que ses dates de naissance et de décès, accompagnées de références à son rôle iconique. Ce texte a laissé place à un message plus personnel, mettant l'accent sur l'individu plutôt que sur son personnage de fiction. Cette décision efface littéralement dix années de succès ininterrompu entre 1994 et 2004 au profit d'une approche plus intime de son héritage.

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Une décision alignée sur ses souhaits personnels

Si les raisons officielles de ce changement n'ont pas été publiquement communiquées par les responsables du cimetière, la modification fait écho à un souhait exprimé par l'acteur de son vivant. Matthew Perry avait souvent insisté sur la nécessité de ne pas être défini uniquement par son rôle dans la sitcom culte. En novembre 2022, lors d'un entretien accordé à la chaîne canadienne CBC, le comédien avait confié son désir d'être reconnu pour sa résilience et son parcours de survie plutôt que pour son statut de star de la télévision. Ce changement sur sa tombe semble respecter cette volonté de dépasser l'ombre géante de Chandler Bing.

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Le silence des anciens camarades de l'équipe

Cette évolution coïncide également avec une stratégie de discrétion adoptée par l'équipe du documentaire consacré au parcours du comédien. La réalisatrice avait contacté les cinq comédiens de l'ancienne distribution pour leur proposer de participer, mais aucun ne s'est exprimé publiquement sur la disparition de leur ami. Comme l'avait expliqué la réalisatrice : nous savons que les acteurs de Friends aiment Matthew et sont en deuil. Ils ont préféré respecter l'intimité du moment en refusant de témoigner. Cette absence de communication collective facilite l'autonomie des décisions prises concernant la sépulture, sans pression médiatique extérieure.

Un parcours artistique et personnel complexe

Matthew Perry était un acteur aux multiples facettes qui a débuté au cinéma en 1988 dans Jimmy Reardon aux côtés de River Phoenix, repéré par William Richert. Deux ans plus tard, il obtient le rôle de Billy Kells dans la série Sydney. Il se fait connaître du grand public avec son rôle de Chandler Bing de 1994 à 2004, âge de 25 ans alors. En 1995, il fréquente l'actrice américaine Julia Roberts. En 1997, il devient dépendant à la Vicodin. Une fois désintoxiqué, il devient porte-parole de la National Association of Drug Court Professionals. Il tient le rôle de Chandler dans Friends jusqu'à l'arrêt de la série en 2004 après 10 ans de succès.