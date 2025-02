Changement de leadership au Judojo de Lannemezan

Thierry Belin, président du Judojo de Lannemezan depuis cinq ans, a remis sa démission lors d'une assemblée réunissant licenciés et parents. Il continuera toutefois son implication auprès de l'association en tant qu'enseignant et membre du bureau. La présidence est désormais assurée par Sylvie Tarrasse et Isabelle Duprat, accompagnées par David Correge (secrétaire) et Cyrielle Laran (trésorière).

Devant une assemblée nombreuse de licenciés et de parents de licenciés, Thierry Belin , président depuis cinq ans, a remis sa démission de cette fonction. Il restera actif en tant qu'enseignant et membre du bureau. L'ensemble du Judojo tient à le remercier pour son engagement tout au long de ces cinq saisons, marquées par le Covid, qui a impacté notre association. La mairie de Lannemezan était représentée par M.

Da Benta Jean-Marie, attentif aux bilans présentés et aux multiples actions menées par le Judojo tout au long de la saison sportive passée : participation aux tournois, compétitions et animations des judokas, obtention de ceintures noires, organisation de stages durant les vacances scolaires, développement de la self-défense, fête de fin d’année au stade François-Sarrat en juin 2024. Thierry Belin a passé le flambeau de la présidence à Sylvie Tarrasse et Isabelle Duprat, accompagnées par le secrétaire, David Correge, et la trésorière, Cyrielle Laran. Le Judojo de Lannemezan accueille de nouveaux adhérents tout au long de l’année. De nombreux cours sont proposés : Cours baby (4-5 ans) le mercredi de 16 h à 17 h. Cours petits (6-9 ans) le lundi de 17 h 15 à 18 h 15 et le mercredi de 17 h à 18 h 15. Cours moyens (9-12 ans) le mardi de 17 h 45 à 19 h et le vendredi de 17 h 30 à 18 h 45. Cours compétition le lundi de 18 h 15 à 19 h 15. Cours adultes, débutants acceptés, le mercredi de 18 h 30 à 20 h et le vendredi de 19 h à 20 h 30. Self-défense le mercredi de 20 h 15 à 21 h 15 avec un enseignant diplômé en Krav Maga. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 06 22 30 01 31 ou le 06 66 66 14 08, ou envoyer un mail à [email protected]





