Changement d'adresse obligatoire à Vire Normandie

La commune nouvelle de Vire Normandie (Calvados) est confrontée à un changement d'adressage obligatoire qui concerne environ 8 000 foyers. Du 15 mars, les habitants devront utiliser de nouvelles adresses pour éviter les doublons. Un numéro vert est mis en place pour les accompagner.

Sur le site de la commune nouvelle de Vire Normandie ( Calvados ), la thématique 'adressage' figure en bonne place. En effet, environ 8 000 foyers doivent changer de numéro ou de noms de rues afin d'éviter les doublons de dénominations de voies.

Née le 1er janvier 2016, la commune de Vire Normandie regroupe les anciennes communes de Coulonces, Maisoncelles la Jourdan, Roullours, Saint-Germain de Tallevende-La Lande Vaumont, Truttemer le Grand, Truttemer le Petit, Vaudry, Vire et Saint-Martin de Tallevende. Au total, près de 19 000 habitants peuplent cette commune. La loi dite 3DS impose, depuis le 1er janvier 2024, l'adressage des communes, c'est-à-dire l'existence d'une adresse unique sur l'ensemble de la commune. Après une phase d'étude, le changement des adresses doit être effectif à compter du 15 mars. Cette mesure crée une difficulté pour localiser certaines maisons, notamment pour les secours, explique Martine Rebbos. « Le même nom existait ici à Saint-Germain de Tallevende et à Vire, juste à côté », souligne-t-elle. « Pour les personnes âgées qui n'ont pas Internet, c'est bien compliqué pour eux », témoigne un habitant de la commune de Saint-Germain de Tallevende. « Ça embête un peu tout le monde quoi, il faut toujours faire des papiers », poursuit un second. « On n'avait pas le choix, c'est une commande de l'État », défend la maire de Saint-Germain-de-Tallevende, Martine Rebbos, qui se rend auprès des habitants pour répondre à leurs interrogations. Un numéro vert, le 08 011 14500, a été mis en place pour faciliter les démarches administratives des habitants.





