Changement climatique : le bassin de l'Hérault face à une aridification type andalouse d'ici 2050

Un rapport alarmant prévoit une hausse des températures de 2 °C, une baisse des débits du fleuve Hérault et une aridification comparable à l'Andalousie d'ici 2050, avec des impacts majeurs sur la ressource en eau, l'agriculture, le tourisme et les écosystèmes. Une stratégie d'adaptation de 18 mesures est proposée.

Le rapport sur la gestion de la ressource en eau dans le bassin de l'Hérault, publié fin 2025 après dix-huit mois de travaux menés par l'Établissement public territorial de bassin (EPTB) du fleuve Hérault, BRL ingénierie et un chercheur du Giec, dresse un constat alarmant pour l'horizon 2050.

Le département subira une aridification comparable à celle de l'Andalousie, avec une hausse des températures moyennes de 2 °C supplémentaires, un assèchement des sols accentué de mai à septembre et une baisse majeure des débits d'étiage de 15 à 40 %. Ces tendances, valables quel que soit le scénario d'émissions de gaz à effet de serre, traduisent un réchauffement méditerranéen plus rapide, des pluies utiles plus rares et des phénomènes extrêmes intensifiés.

Le fleuve Hérault, qui approvisionne en eau potable 600 000 personnes dans sa partie sud, est déjà surexploité. Si ses karsts constituent une réserve souterraine précieuse pour l'aval, la diminution de la ressource estivale menace la pérennité des usages.

Les conséquences s'étendent : obstruction des poissons par les barrages, réchauffement de l'eau, eutrophisation, anoxie, impacts sur l'agriculture et la viticulture (stress hydrique, pertes de rendement), l'élevage (difficultés d'abreuvement et d'affouragement), la conchyliculture et le tourisme (dégradation des milieux, prolifération de moustiques, recul du trait de côte). Dix-huit EPTB ont mené des études similaires, confirmant les mêmes tendances加速… Mais l'étude a aussi servi de base à une stratégie d'adaptation.

Dix-huit préconisations ont été définies lors d'ateliers territoriaux, axées sur la gestion de la ressource raréfiée, la préservation des milieux aquatiques et la limitation des risques d'inondation, afin de préparer le territoire à l'aridification inéluctable d'ici 2050





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