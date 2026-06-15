Champions Cup : le tirage au sort des poules 2026-2027 fixé au 1er juillet à Dublin

L'EPCR a annoncé la date du tirage au sort des poules de la Champions Cup pour la saison prochaine. Les franchises sud-africaines seront bien présentes et le format reste inchangé avec 24 équipes en quatre poules.

L' EPCR , l'organisateur des compétitions européennes de rugby, a dévoilé ce lundi 15 juin les modalités du tirage au sort des poules de la Champions Cup pour la saison 2026-2027 .

Cet événement se déroulera le mercredi 1er juillet à Dublin, dans les locaux de Premier Sports, à partir de 13h30, avec une diffusion en direct sur epcrugby.com. La présence des franchises sud-africaines, qui était menacée, a été confirmée. Le format reste identique à la saison précédente avec 24 équipes qualifiées, réparties en quatre poules de six. Les équipes d'un même championnat ne pourront pas s'affronter et chaque formation disputera quatre matchs contre quatre adversaires différents.

Lors du tirage, Bordeaux-Bègles, tenant du titre, et les vainqueurs des trois championnats (Top 14, URC, Premiership) seront têtes de série et placées directement dans chacune des quatre poules. Les 20 clubs restants seront tirés au sort selon des règles spécifiques pour respecter les contraintes de calendrier. Le calendrier définitif sera annoncé ultérieurement, déterminé par un algorithme prenant en compte les tirages, les contraintes des ligues et les demandes des diffuseurs





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