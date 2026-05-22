Champions Cup 2026 : guide complet pour suivre la finale et vivre le match en personne

Guide complet pour voir la Croisière UBB, les attentes des équipes Leinster et UBB contre l’autre et vivre un week-end exceptionnel.

Leinster – UBB en Champions Cup : infos pratiques, diffusion télé, fan zone… Le guide complet pour suivre la finale Ce samedi, l’ UBB peut récidiver un an après son titre en Champions Cup .

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la finale face au Leinster et pour comprendre tous les enjeux du match L’Union Bordeaux-Bègles va-t-elle soulever son deuxième trophée en Champions Cup ? Les Bordelais affrontent ce samedi 23 mai, à 15 h 45, les Irlandais du Leinster à Bilbao, pour réaliser le « back-to-back ». Le match sera commenté en direct sur notre site.

Un autre direct permettra de suivre l’ambiance dès le début de la journée et après le match, sans oublier nos nombreux articles, analyses, photos, vidéos autour de ce match événement.

« Sud Ouest » se met aux couleurs de l’UBB et distribuera 60 000 exemplaires d’un tifo spécial de la finale avec le journal en kiosque et à ses abonnés ce samedi 23 mai, jour du choc à Bilbao. 10 000 autres exemplaires serons… les Bordelais affrontent ce samedi 23 mai, à 15 h 45, les Irlandais du Leinster à Bilbao, pour réaliser le « back-to-back ». Le match sera commenté en direct sur notre site.

Un autre direct permettra de suivre l’ambiance dès le début de la journée et après le match, sans oublier nos nombreux articles, analyses, photos, vidéos autour de ce match événement





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