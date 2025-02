Championnats du Monde de Biathlon : Le Sprint Hommes en Direct Ce Samedi

Suivez en direct le sprint hommes des championnats du monde de biathlon à partir de 15h05 sur RMC Sport. La France vise une nouvelle médaille après les succès en relais mixte et du sprint féminin.

Ce samedi, les championnats du monde de biathlon se poursuivent en Suisse avec le sprint hommes (10 km), la troisième course des Mondiaux à suivre à partir de 15h05 sur RMC Sport . La France reste sur deux médailles d'or, avec un titre en relais mixte et le sacre de Justine Braisaz-Bouchet vendredi. Quentin Fillon Maillet sera le premier du groupe des favoris à s'élancer, à 15h24. Pour rappel, chaque concurrent doit effectuer 10 km et le plus rapide sera sacré champion du monde.

Le Lituanien Vytautas Strolia est le premier des 99 biathlètes à s'élancer ce samedi. Il faudra attendre 15h24 pour le départ de Quentin Fillon Maillet. 99 biathlètes prendront part à ce sprint sur ce Mondial. Quentin Fillon Maillet aura le dossard 38 et partira à 15h24. Emilien Jacquelin (15h30), Fabien Claude (15h31) et Eric Perrot (15h37) suivront pour les Bleus. Johannes Boe partira lui à 15h29. 'J'ai entendu ma fille pleurer toute la course', l'émotion de Braisaz-Bouchet après son titre mondial sur le sprint Sacrée championne du monde du sprint ce vendredi à Lenzerheide, Justine Braisaz-Bouchet a pu compter sur le soutien sans faille de sa famille, présente en Suisse pour les Mondiaux de biathlon. Après le titre dans le relais mixte, la France a obtenu une deuxième médaille d'or ce vendredi, grâce à Justine Braisaz-Bouchet sur le sprint.Bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct commenté la troisième course des championnats du monde de biathlon, avec le sprint hommes. Le départ à Lenzerheide (Suisse), pour 10km, sera donné à 15h05. Le rendez-vous est à suivre en direct commenté sur RMC Sport.





