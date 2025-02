Championnats de France de Taekwondo : Un Rendez-Vous Inoubliable à Montpellier

Les championnats de France de taekwondo font leur grand retour à Montpellier ce week-end, promettant un spectacle extraordinaire pour les amateurs et les curieux. Dans un mois marqué par le succès des Jeux Olympiques de Paris 2024, les meilleurs athlètes français se retrouveront au FDI Stadium pour une compétition intense et fascinante.

Il y a un an, quasiment jour pour jour, les championnats de France de taekwondo consacraient le Montpelliérain Omar El Yazidi qui remportait le titre national d’un coup de pied retourné mémorable. La compétition était aussi marquée par la présence de la légende double médaillée olympique (2000 et 2004) Pascal Gentil qui tentait un improbable retour à 50 ans.

Ce week-end, l’épreuve organisée conjointement par le club local du 3MTKD et la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Olympiques (FFTDA) est de retour dans l’antre du FDI Stadium de Montpellier. L’entrée est gratuite. La capitale de l’Hérault sera celle du taekwondo, discipline olympique, samedi et dimanche. Elle sera surtout le théâtre d’un superbe spectacle pour les passionnés et les curieux qui profiteront de l’entrée gratuite dans l’enceinte montpelliéraine. Six mois après les Jeux Olympiques de Paris 2024 marqués par la superbe médaille d’or de la Française Althéa Laurin qui sera bien présente aux championnats de France, les meilleurs athlètes tricolores seront au rendez-vous : à l’image du médaillé de bronze aux JO Cyrian Ravet et de l’actuelle championne du monde Magda Wiet Henin, apportera toute sa puissance et son expérience pour électriser les spectateurs. Sous les couleurs du 3MTKD, le club de Montpellier qui se targue d’être le meilleur en France, les locaux auront à cœur de briller à domicile. Ce sera le cas d’Omar El Yazidi qui défendra son titre ou encore de Théo Lucien, revanchard après sa non-sélection aux Jeux. Révélation des championnats de France 2024, la recrue du 3MTKD Lorenzo Capuano sera une curiosité à suivre. Toujours enthousiaste, Karim Bellahcene, président fondateur du 3MTKD, souligne l’importance de cet événement : 'Organiser les Championnats de France seniors après les Jeux Olympiques de Paris est une chance incroyable. Voir des athlètes confirmés évoluer aux côtés de champions olympiques dans une telle ambiance sera mémorable pour le public montpelliérain.





