Championnats de billard en Dordogne : la victoire surprise d'un prodige de 14 ans

Le Billard Club Périgourdin a accueilli les championnats de Dordogne les 13 et 14 juin, où le jeune Noa Lecocq, âgé de 14 ans, s'est imposé champion libre R4, tandis que le snooker a été remporté par Stéphane Cantarelli. Une édition placée sous le signe de la relève et de la convivialité.

Le week-end du 13 au 14 juin a transformé le Moulin du Rousseau, à Périgueux, en véritable épicentre du billard départemental. Organisé par le Billard Club Périgourdin (BCP), le championnat de Dordogne a rassemblé les meilleurs talentueux du billard carambole, du libre R4 et du snooker, offrant aux spectateurs locaux une compétition riche en rebondissements et en émotions.

Dès le samedi 13 juin, les participants se sont affrontés dans la catégorie carambole, une discipline où la précision et la maîtrise technique sont essentielles. Les joueurs expérimentés ont lutté pour conserver leurs places au sommet du classement, mais la véritable surprise du jour a été la performance exceptionnelle d'un jeune prodige de seulement quatorze ans, Noa Lecocq.

En pleine première saison, Noa a su imposer son jeu avec une aisance déconcertante, empochant le titre de champion de Dordogne libre R4. Le BCP a souligné que cet exploit illustre "la qualité de la formation dispensée par le club" et confirme le potentiel grandissant des jeunes joueurs formés dans le département. Aux côtés de Noa, un autre adolescent, Reza Karimli, a également montré un niveau remarquable, rappelant que la relève du billard en Dordogne est très prometteuse.

Le dimanche 14 juin, l'attention s'est tournées vers la catégorie snooker, où huit compétiteurs se sont rencontrés dans des duels acharnés. Les joueurs du club local de Périgueux ont offert une résistance vaillante, mais ont fini par céder face à des licenciés venus de Marmande (47) et de Sourzac.

Au final, c'est le Bergeracois Stéphane Cantarelli, inscrit au registre lot-et-garonnais, qui a remporté le trophée après une série de manches décisives, illustrant la dimension interrégionale du championnat et l'ouverture du BCP à l'ensemble du Sud-Ouest. Au-delà des résultats sportifs, le tournoi a renforcé les liens communautaires, les familles et les supporters encourageant les jeunes talents dans une ambiance conviviale, ponctuée de cafés, de discussions passionnées et de moments de partage autour du jeu de queue.

Cette édition du championnat a également permis de rappeler l'importance du sport local comme vecteur d'éducation et de cohésion sociale. Le Billard Club Périgourdin, qui préside l'organisation depuis plusieurs années, met un point d'honneur à développer des programmes de formation adaptés aux jeunes de tous âges, en insistant sur le respect, la discipline et le fair‑play.

Les retombées positives de la victoire de Noa Lecocq et de la performance de ses co‑équipiers renforcent la visibilité du club et encouragent davantage de jeunes à s'engager dans la pratique du billard, tant en carambole qu'en libre R4 ou en snooker. En définitive, le week‑end s'est conclu sur une note optimiste, avec la promesse d'une prochaine édition encore plus riche en talents et en défis, consolidant la place du billard dans le paysage sportif de la Dordogne





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Billard Championnat De Dordogne Jeunes Talents Snooker Formation Sportive

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le Récap Dordogne : les 5 infos à retenir ce dimanche 14 juinRetrouvez Le Récap de 17 h 30, les cinq infos à retenir dans votre département

Read more »

Parité en politique : « On est encore sur de vieux schémas », déplore cette maire de DordogneFanny Castaignède, maire de Boulazac-Isle-Manoire et vice-présidente du Grand Périgueux, pousse pour que les femmes soient plus nombreuses dans les exécutifs locaux

Read more »

Dordogne : incendie dans un massif forestier, déjà cinq hectares de brûlésUne cinquantaine de pompiers sont en cours d’intervention ce dimanche depuis 16 h 50, sur la commune de Paussac-et-Saint-Vivien. Ils en profitent pour lancer un appel à la prudence en raison des fortes chaleurs

Read more »

C’est quoi le hardbat, discipline qui s’apparente au tennis de table où Bernaville s’illustreLe club de Bernaville (Somme) espère participer cette année encore aux championnats du monde de hardbat.

Read more »