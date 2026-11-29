Le XV de France affronte l'Afrique du Sud en finale le 29 novembre à Twickenham. Retour de Thomas Ramos et dynamique positive pour les Bleus.

Le XV de France se positionne en grand favori pour remporter la toute première édition du Championnat des nations face à l'Afrique du Sud lors de la grande finale prévue le dimanche 29 novembre au stade de Twickenham à Londres. Cette rencontre capitale intervient un an avant le début de la Coupe du monde en Australie et constitue une opportunité historique pour les joueurs d'obtenir leur premier titre extra-européen de leur existence. La dynamique est fortement en faveur des Bleus après une victoire héroïque contre les Springboks au Stade de France il y a deux semaines, un match marqué par une tension intense et une tactique inventive de la part du sélectionneur français.

Stratégie et retour de Thomas Ramos

Le retour inattendu de l'arrière Thomas Ramos dans le groupe des 42 joueurs constitue un atout majeur pour l'équipe de France juste avant cette échéance critique. Le Toulousain, recordman des points marqués en équipe de France avec 563 points, n'avait plus porté le maillot bleu depuis sa 52e sélection lors de la dernière journée du Tournoi des Six Nations 2026. Son absence s'expliquait par une blessure à la cuisse survenue fin septembre, et son retour offre une sécurité offensive et un talent individuel décisif pour tenter de rééditer la performance de Lyon contre l'Afrique du Sud.

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Le sélectionneur Fabien Galthié a misé sur une gestion rigoureuse de l'effectif en utilisant 50 joueurs différents sur les sept matches disputés jusqu'ici. Cette rotation massive, équivalant à trois équipes distinctes, témoigne de la profondeur du banc et de la cohérence du travail réalisé depuis le début de sa période à la tête de la sélection. Galthié souligne que cette finale est le fruit d'un long processus de construction collective, même si la charge physique reste un facteur à surveiller attentivement pour la suite de la compétition.

Positionnement des parties et enjeux tactiques

Au-delà des déclarations modérées de Yoram Moefana qui rappelle que les Sud-Africains restent la première équipe mondiale et double championne du monde en titre, la réalité du tableau place les Français en position de force. Les Bleus ont validé leur première place dans l'hémisphère Nord en battant l'Argentine sur le score lourd de 45-17. En face, les Springboks ont de nouveau été battus en Irlande sur le score serré de 20-17, ce qui remet en question leur invincibilité habituelle dans le contexte actuel du rugby international.

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L'Afrique du Sud se présente avec un effectif significativement remanié, perdant plusieurs atouts de poids essentiels. Damian Willemse, blessé à Dublin, est suppléé par Sacha Feinberg-Mngomezulu à l'arrière, tandis que le troisième-ligne Pieter-Steph du Toit, élu deux fois meilleur joueur du monde en 2019 et 2024, déclare forfait. Rassie Erasmus, le sélectionneur sud-africain, a également procédé à un changement majeur de sa première ligne dès le 13 novembre, signe d'une adaptation tactique nécessaire face à la puissance française.

Pression psychologique et défis à venir

Yoram Moefana anticipe un combat acharné dès la première minute jusqu'à la dernière minute, soulignant la volonté des joueurs sud-africains de se rattraper après leurs récentes défaites. Le deuxième ligne lyonnais Mickaël Guillard, auteur du premier essai bleu contre l'Argentine, estime qu'un verrou psychologique a sauté depuis la victoire précédente contre les Springboks. Il prévient que la confrontation sera brutale et physique, sans place pour les jeux psychologiques, mais bien pour une guerre de terrain pure.

Les sources de doute persistent néanmoins pour les Français, notamment concernant la performance de la mêlée qui a encaissé huit pénalités contre l'Afrique du Sud et deux contre l'Argentine. Malgré ces défis techniques, Fabien Galthié se montre paradoxalement satisfait du travail de son pack, considérant la qualification en finale comme un exploit digne de ce nom qu'il refuse de banaliser. L'équipe doit maintenant canaliser cette énergie pour écraser la résistance des Boks sur le sol londonien et s'approprier le nouveau trophée.

La préparation finale se focalise sur la gestion de la pression et la capacité à maintenir un niveau de jeu constant malgré l'engouement médiatique. Les joueurs français ont clairement indiqué qu'ils ne voulaient pas jouer la finale avant l'heure, privilégiant une approche méthodique et respectueuse de l'adversaire. Cette mentalité apaisée contraste avec la violence anticipée des Sud-Africains, créant un duel de styles et de tempéraments qui promettent une soirée sportive intense et mémorable pour tous les amoureux du rugby.