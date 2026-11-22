Antoine Dupont et Fabien Galthié critiquent les matchs à 21h10 qui perturbent la récupération des joueurs avant la finale contre l'Afrique du Sud.

Le sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié, et son capitaine Antoine Dupont ont ouvertement critiqué la programmation des matchs de l'équipe de France de rugby lors du Championnat des Nations. Cette polémique concerne spécifiquement les trois rencontres disputées au mois de novembre, qui se sont toutes déroulées à 21 heures 10. Ces horaires tardifs constituent une situation unique parmi les équipes participantes et suscitent de vives réserves au sein du staff et des joueurs.

Une programmation horaire sans précédent pour les Bleus

Lors de la session d'automne de cette compétition internationale, les hommes de Fabien Galthié ont affronté successivement les Fidji, l'Afrique du Sud et l'Argentine. Ces trois rencontres ont été fixées à la même heure de soirée, un traitement qu'aucune autre nation n'a subi durant cette phase du tournoi. Cette particularité n'a pas échappé à l'équipe de France, qui estime être la seule à devoir composer avec ce créneau difficile. Pour le diffuseur, en l'occurrence la chaîne TF1, ce crédit prime time revêt une importance capitale pour l'audience, mais pèse lourdement sur la charge des joueurs.

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Impact majeur sur la récupération physiologique des sportifs

Antoine Dupont a expliqué que jouer à 21 heures complique considérablement le processus de récupération post-match. Selon le capitaine, ces horaires entraînent deux nuits de sommeil plus difficiles à assurer. Il a souligné qu'il est nettement plus dur de se remettre physiquement d'une rencontre lorsqu'elle se déroule aussi tard dans la nuit. Il a ajouté qu'il est malheureusement unique en ce sens, précisant que le Stade Toulousain est habitué aux matchs en soirée en Top 14, mais que la situation est différente pour l'équipe de France.

Déclarations cinglantes de Fabien Galthié après l'Argentine

À l'issue de la victoire contre l'Argentine le samedi 21 novembre, dans l'auditorium du Stade de France, le sélectionneur Fabien Galthié a rejoint le propos d'Antoine Dupont. Il a décrit les journées comme étant interminables en raison des horaires de 21 heures 10. Fabien Galthié a insisté sur le décalage du sommeil qui en résulte, notant qu'une ou deux nuits difficiles sont inévitables pour les joueurs dans ces conditions. Le staff considère cet aspect comme un élément crucial à prendre en compte pour la gestion du groupe.

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Enjeux critiques pour la finale face à l'Afrique du Sud

Cette problématique du calendrier intervient à un moment charnière, alors que les Bleus s'apprêtent à enchaîner un quatrième match en quatre semaines. Ce rythme intense rappelle celui d'une Coupe du monde, où la récupération est primordiale. La finale du Championnat des Nations est prévue dimanche après-midi face aux Sud-Africains, avec un coup d'envoi fixé à 17 heures 40. Les joueurs disposeront de huit jours complets pour reprendre des forces avant ce choc final.

Préparation stratégique face aux Springboks

La fraîcheur des troupes jouera un rôle déterminant dans la suite de la compétition. L'équipe de France devra faire face à des Sud-Africains revanchards, bien que l'Afrique du Sud apparaisse émoussée après sa défaite face à l'Irlande. La capacité de récupération des joueurs restera donc un facteur décisif pour espérer remporter ce titre face à des adversaires de cette envergure.