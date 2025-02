Champ-de-Mars: Associations réclament la fin de l'événementiel intensives

Dix associations de riverains et de défense du patrimoine demandent à la mairie de Paris de mettre un terme à l'organisation d'événements sur le Champ-de-Mars, réclamant son retour en tant que jardin public ouvert à tous.

Dix associations de riverains et pour la défense du patrimoine ont adressé un communiqué à la Ville de Paris ce vendredi 14 février, réclamant un « coup d’arrêt définitif » à l’organisation d’ événements sur le Champ-de-Mars. Prévu initialement au mois de novembre et réclamé depuis des mois par de nombreuses associations, le début du 10 février sur le Champ-de-Mars (VIIe) a relancé une question plus large quant à « l’exploitation événementielle » du site.

Dans leur lettre ouverte adressée à Anne Hidalgo et diffusée auprès des Conseillers de Paris actuellement en session, les associations exigent que le Champ-de-Mars retrouve son rôle initial et redevienne un grand jardin public ouvert à tous, à l’image du parc des Buttes Chaumont (XIXe). Le site, classé depuis 1956, a vu plusieurs événements conduire à des fermetures d’emprises à plusieurs reprises sur la période annuelle de mars à octobre. Les associations pointent du doigt deux événements susceptibles d’être organisés sur le Champ-de-Mars cette année : le défilé de mode d’Yves-Saint-Laurent et le jumping Longines, une compétition équestre internationale. Elles estiment ces rendez-vous « extrêmement pénalisants » et considèrent que d’autres lieux seraient plus appropriés pour les accueillir. « Ces manifestations ponctuelles limitées à quelques heures ou à trois jours conduisent à la fermeture de larges espaces pendant de longues semaines, mais aussi à la fermeture de voies de circulation et à la coupure de lignes de bus », justifient les organisations. En plus de cette garantie, les associations profitent de ce courrier pour demander qu’un calendrier « raisonnable » de remise en état et de libération de l’ensemble du site soit « rapidement rendu public ». « La situation actuelle avec une majorité des surfaces entourées de barrières de deux mètres de haut, cinq mois après la fin des JO qui se sont terminés le 8 septembre, ne peut en effet perdurer », dénoncent-elles.





