Chamonix vainqueur 4-3 de Marseille en hockey sur glace. Les Spartiates enchaînent leur sixième défaite consécutive face aux Pionniers de Chamonix.

Les Pionniers de Chamonix ont remporté leur premier succès en trois confrontations face aux Spartiates de Marseille, s'imposant 4 à 3 ce dimanche dans un match intense de Ligue Magnus. Cette victoire importante pour la formation savoyarde intervient juste avant le choc de la 8e de finale de la Coupe de France qui les opposera à Marseille ce mardi à l'AccorHotels Arena.

Le match a été marqué par une fébrilité palpable et une intensité rare, loin des craintes initiales qui pourraient avoir pesé sur les deux formations. Plutôt que de voir des équipes timides, le public a assisté à une bataille entre deux blocs solides, où chaque possession était contestée avec une violence sportive maîtrisée mais constante tout au long des trois périodes.

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Analyse des trois tiers-temps

Les Spartiates ont réalisé un excellent premier tiers-temps, dominant clairement la physionomie du jeu bien qu'ils n'aient pas créé suffisamment d'occasions franches de marquer, comme l'a souligné leur staff. À la pause, Marseille menait 1 à 0 grâce au but de Spinozzi à la 17e minute et 11 secondes, assisté par Gustafsson et Gradin. Cependant, ce confort initial s'est dissipé brutalement dans la deuxième période.

La deuxième période a vu Chamonix renverser la vapeur en inscrivant deux buts décisifs. Heikkinen a ouvert la marque à la 29e minute et 43 secondes, suivi par Vainikanen à la 34e minute et 59 secondes, deux réalisations toutes deux servies par Koponen et Lunsjo pour le premier, et Koponen pour le second. Cette séquence a inversé le score et mis la pression sur les Marseillais.

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Le troisième tiers-temps a été une course-poursuite effrénée pour les Marseillais. Jan Dufek a réduit l'écart à la 50e minute et 28 secondes, assisté par Spinozzi, Macintyre, après une supériorité numérique, ravivant l'espoir d'un retour. Mais Chamonix a scellé sa victoire grâce à un doublé rapide : Stanislau Lopachuk a marqué à la 52e minute et 41 secondes, suivi par Aleksander Lunsjo à la 53e minute et 41 secondes, tous deux servis par Tugnutt, Heikkinen et Penz, avec une participation supplémentaire de Sup. Num pour Lopachuk. Joubert a réduit l'écart final à la 56e minute et 47 secondes.

Position des acteurs et enjeux tactiques

Les commentaires post-match de l'entraîneur marseillais ont mis en lumière les manquements tactiques de son équipe. Il a reconnu que malgré la domination du début, le manque de constance et la création insuffisante d'opportunités claires ont coûté cher. Cette prise de conscience est cruciale pour les Spartiates, qui enchaînent maintenant leur sixième défaite consécutive et doivent retrouver une identité offensive pour espérer continuer leur aventure en Coupe de France.

De leur côté, les Pionniers de Chamonix ont su transformer une domination précoce en résultat concret grâce à leur efficacité dans les zones sensibles du terrain. La contribution de leurs attaquants, notamment Heikkinen, Vainikanen, Lopachuk et Lunsjo, a été déterminante. Cette victoire consolide leur statut de favori face à Marseille, une équipe qui lutte pour retrouver sa compétitivité après une série négative.

Impact et perspectives pour la Coupe de France

Le match d'aujourd'hui a servi d'échauffement intense pour les deux équipes avant le déplacement de Marseille à Chamonix pour la Coupe de France, mais l'ordre est inversé : c'est Chamonix qui se déplacera à Marseille ce mardi soir. La dynamique actuelle semble favorable aux Pionniers, qui ont prouvé leur capacité à gérer les moments forts du match et à transformer la pression en buts.

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Les Spartiates de Marseille devront impérativement corriger leur manque de constance et améliorer leur efficacité offensive pour ne pas reproduire le même scénario ce mardi. Avec le même effectif en lice, le match promet d'être tout aussi intense. La capacité de Marseille à réagir après leur défaite actuelle sera le véritable test pour qualifier leur prochain match en huitièmes de finale de la Coupe de France.