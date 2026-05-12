Challenges et enjeux pour la relance du nucléaire tricolore

Le gouvernement français vise de relancer le nucléaire tricolore en mettant en service le premier réacteur EPR2 de Penly (Seine-Maritime) d'ici 2038. Cependant, plusieurs défis financiers, organisationnels, techniques et industriels doivent être résolus pour réussir le projet. Les prochaines semaines seront cruciales pour EDF et l'État, qui doivent également examiner les enjeux de gouvernance, de conception, de calendrier et de financement.

2038 : horizon lointain pour la mise en service du premier réacteur EPR2 de Penly ( Seine-Maritime ), qui incarnera la relance du nucléaire tricolore . Cependant, l'avenir du projet et la réussite des chantiers suivants dépendent des prochains mois.

Pour espérer tenir le calendrier, EDF et l'État doivent résoudre plusieurs défis financiers, organisationnels, techniques et industriels. En particulier, EDF doit encore plancher sur son devis, qui a été révisé en 2025 à 72,8 milliards d'euros, en hausse de 8 %. La division interministérielle dédiée au nouveau nucléaire (Dinn) a mené un audit entre janvier et mars et demande des garanties concrètes pour crédibiliser la trajectoire financière.

Les échanges entre la Dinn et EDF se poursuivent, tandis qu'un comité d'experts doit procéder à une troisième revue du programme. Les enjeux de gouvernance, de conception, de calendrier et de financement seront également examinés. Une conception jugée encore trop immature et des retards de construction pourraient poser des problèmes. La nouvelle doctrine est de mieux assumer un retard sur le premier béton pour réduire les délais de construction et les coûts du programme





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