Le Chœur de France Provence célèbre ses 33 ans avec un spectacle inédit à l'Autre scène de Vedène. 50 chanteurs interpréteront les tubes de Florent Pagny et Céline Dion le 12 décembre.

Le Chœur de France Provence s'apprête à offrir une soirée exceptionnelle le 12 décembre prochain à Vedène. Cette chorale, basée à Sorgues, fêtera ses 33 ans d'existence en investissant la scène de l' Autre Scène pour un concert unique dédié aux œuvres de Florent Pagny et Céline Dion.

Une programmation revisitée par Jean-Pierre Bailly

Le directeur artistique et musical, Jean-Pierre Bailly, souhaite proposer une expérience hors norme qui rompe avec les codes traditionnels du choral. L'objectif principal est de surprendre le public en redécouvrant les artistes populaires sous un angle nouveau et moins linéaire. Cinquante chanteurs de la région se réuniront sur scène pour donner vie à cette ambition créative audacieuse.

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Structuration vocale et diversité des formats

Cette production repose sur trois intentions artistiques distinctes pour maximiser l'impact émotionnel. Premièrement, le groupe vocal chante à quatre voix, créant une dimension humaine forte. Deuxièmement, certains artistes prennent la lumière pour interpréter des titres en solo, mettant en valeur leurs talents individuels. Enfin, des solistes sont accompagnés par l'ensemble du chœur, ce qui donne davantage d'ampleur aux chansons et les valorise encore plus.

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Équipe technique et direction musicale professionnelle

La direction artistique et musicale est assurée par Jean-Pierre Bailly, qui travaille aux côtés de la cheffe de chœur professionnelle Cathy Quenin. Le pianiste et arrangeur André Mornet complète l'équipe dirigeante. L'orchestre, dirigé par Laurent Comtat et composé de huit musiciens, accompagne le chœur pour garantir une qualité sonore optimale lors de cette performance à Vedène.

Répertoire emblématique et célébration de l'histoire

Le programme musical est dense et vise à faire vibrer le public avec une multitude de tubes. Les arrangements et l'interprétation collective ont pour but de redonner vie à ces mélodies emblématiques. Cette soirée marque un jalon important dans l'histoire du Chœur de France Provence, qui renforce ainsi sa réputation de valeur sûre du secteur culturel en Vaucluse.