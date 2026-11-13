CGT Montpellier : Sophie Binet mobilise les agents de l'Hérault pour les élections de 2026

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a rencontré les agents de l'Hérault le 12 novembre. Elle réclame la revalorisation salariale et le dialogue avant les élections de décembre 2026.

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a dédié la journée du jeudi 12 novembre à la mobilisation des agents publics dans le département de l' Hérault. Son déplacement à Montpellier s'inscrit dans une campagne active en vue des élections professionnelles de la fonction publique, prévues du 3 au 10 décembre 2026. Cette visite vise à rassembler les syndicats face à un contexte social tendu et à recueillir les doléances des travailleurs confrontés à l'érosion de leurs droits.

Une tournée stratégique en région

Sophie Binet a rencontré les personnels sur plusieurs lieux clés de la vie publique régionale. Ses déplacements l'ont amenée à s'entretenir avec les agents du Conseil régional, du Département de l'Hérault, du CHU de Montpellier et de la direction des Finances publiques. À son départ pour Paris le jeudi soir, elle repart avec un dossier chargé de revendications transmises par les différents corps de métier.

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Cinq exigences face à l'austérité

La responsable syndicale a martelé cinq points non négociables lors de ses échanges. Elle réclame une hausse des salaires dans le secteur privé dépassant les mesures jugées cosmétiques sur le SMIC. Pour la fonction publique, le dégel du point d'indice est impératif après dix ans de gel qui ont provoqué une chute de 20 % du pouvoir d'achat. Elle exige également le rejet d'un budget d'austérité gouvernemental qui affaiblirait les services publics et la prise en compte concrète des jeunes militants.

Crise du pouvoir d'achat et précarité

Sophie Binet dénonce la précarisation massive des agents, près d'un quart d'entre eux étant sous statut contractuel. Elle cite l'exemple des agents du foyer départemental de l'enfance travaillant dans des conditions difficiles. La dirigeante souligne que certains agents du Département de l'Hérault ne perçoivent aucune aide à l'essence et paient themselves pour venir travailler. Elle rappelle que 850 000 agents perçoivent des rémunérations parmi les plus basses d'Europe, selon des enquêtes comparatives.

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Confrontation avec la direction du département

La secrétaire générale de la CGT a vivement critiqué l'attitude du Département de l'Hérault, qualifiée d'asphyxiée par le gouvernement mais dotée d'une marge de manœuvre. Elle a découvert avec surprise une longue liste de revendications auprès des agents locaux. Sophie Binet exhorte Kleber Mesquida, président du Conseil départemental, à ouvrir le dialogue avec les syndicats et à ne pas ignorer la colère sociale qui persiste dans l'administration.

Mobilisation du 17 novembre

L'appel à la mobilisation se concentre sur la journée du 17 novembre pour établir un rapport de force. L'objectif est de bloquer les prix de l'énergie et des carburants et de lutter contre les mesures anti-sociales. Sophie Binet note que le gouvernement refuse d'allouer les 2,5 milliards d'euros nécessaires à la revalorisation du point d'indice, tout en accordant 3 milliards d'euros de baisse de contribution aux grandes entreprises. La situation appelle à une unité large autour de ces nouvelles revendications sociales.