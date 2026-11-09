CGT : Appel à la grève du 17 novembre après l'annonce du Smic

La CGT et d'autres syndicats dénoncent l'insuffisance de la revalorisation du Smic à 1502 euros. Appel à une nouvelle grève massive le 17 novembre pour obtenir des hausses salariales concrètes.

La Confédération Générale du Travail a lancé un appel ferme pour une nouvelle mobilisation sociale massive prévue le 17 novembre, dénonçant une revalorisation du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance insuffisante. Cette décision intervient immédiatement après la conférence sociale tenue à Matignon, où le gouvernement a présenté les mesures d'augmentation des rémunérations pour les travailleurs.

Rejet de la revalorisation du Smic à 1502 euros

Sophie Binet, numéro un de la CGT, s'est adressée ce lundi 9 novembre à l'ensemble des salariés, des retraités et des jeunes pour leur demander de transformer le 17 novembre en une journée de grève et de manifestation nationale. La dirigeante syndicale a déclaré que la mobilisation se poursuivrait tant que les salaires ne progresseraient pas et que les revendications fondamentales ne recevraient pas de réponse satisfaisante de la part des autorités.

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Le gouvernement a annoncé une hausse du Smic de 1,6 pour cent, qui devrait porter la rémunération à environ 1 502 euros nets par mois, soit une augmentation mensuelle de 24 euros, à compter du 1er décembre. Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, a critiqué cette annonce en notant que le Smic devrait automatiquement augmenter de 18 euros supplémentaires au 1er janvier, soulignant l'écart entre les annonces officielles et les mécanismes prévisibles.

Critiques syndicales sur les mécanismes de négociation

Les organisations syndicales ont exprimé leur mécontentement concernant la méthode utilisée par le gouvernement pour gérer ces augmentations. La CGT a relevé que dans 122 branches sur 200, 60 pour cent des conventions collectives fixent encore des minima inférieurs au Smic, ce qui constitue une illégalité persistante. Sophie Binet a déclaré que le gouvernement a promis de publier un décret censé sanctionner les entreprises non conformes, mais que les sanctions ne seraient effectives qu'en 2028.

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La CFE-CGC a insisté sur la nécessité d'obtenir des augmentations homogènes sur toute la grille salariale, refusant d'assister à un tassement encore plus marqué des échelles de rémunération. La Confédération a fixé les quinze prochains jours comme étant la dernière chance pour les négociations de branches professionnelles, exigeant des réunions immédiates pour définir des bases concrètes de progression des salaires.

Divergences d'approches et perspectives de mobilisation

Si la CFDT et la CFE-CGC ont participé à la conférence de Matignon, la CGT, ainsi que les syndicats Solidaires et FSU, n'étaient pas conviés et ont choisi de rejeter le cadre institutionnel actuel. Les syndicats ont comparé les augmentations annoncées à une simple pièce de monnaie de cinq euros, insuffisante face à l'inflation, et ont refusé de venir réclamer l'aumône. Le dogme de l'unique coup de pouce au Smic depuis 2012 semble donc toucher à sa fin.

L'appel à la grève du 17 novembre vise à créer une pression supplémentaire pour obliger les employeurs à négocier des hausses salariales dans toutes les entreprises. La CGT considère que des négociations doivent s'ouvrir partout immédiatement pour déboucher sur des augmentations réelles. Cette mobilisation collective reflète une insatisfaction croissante face à l'érosion du pouvoir d'achat et à la perception d'une justice sociale inéquitable dans la distribution des gains de productivité.