CFDT AuRA : Sylvain Desoignies critique l'organisation de la manif du 5 novembre

La CFDT AuRA déplore le tracé imposé par la préfecture pour la manifestation du 5 novembre. Marylise Léon appelle à des réponses concrètes du gouvernement.

La mobilisation prévue le 5 novembre suscite une vive controverse au sein de la section régionale Auvergne-Rhône-Alpes de la Confédération française démocratique du travail. Sylvain Desoignies, secrétaire général de l'Union régionale CFDT AuRA, a exprimé son mécontentement concernant les conditions d'organisation de cette journée sociale majeure.

Réactions sur l'imposition du parcours

Sylvain Desoignies souligne que la manifestation s'est organisée dans l'urgence et avec un itinéraire qui ne correspondait pas aux souhaits des organisateurs syndicaux. Il accuse explicitement la préfecture d'avoir imposé ce parcours sans concertation préalable suffisante avec les acteurs syndicaux locaux.

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Critiques de Marylise Léon

En parallèle, Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, partage ces inquiétudes quant aux modalités pratiques de cet événement. Elle déplore particulièrement le fait que les décisions finales concernant le tracé soient communiquées la veille de la date officielle, créant ainsi des conditions d'organisation qu'elle juge défavorables et désorganisatrices pour les participants.

Projections sur la participation

Malgré ces tensions organisationnelles, Marylise Léon maintient une vision optimiste quant à l'affluence attendue. Elle estime que cette mobilisation pourrait rassembler jusqu'à 800.000 personnes, ce qui constituerait selon elle une belle satisfaction pour les syndicats et un signal fort envoyé aux décideurs publics.

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Attentes envers le gouvernement

Le message politique reste clair après cette journée : la balle est désormais dans le camp du gouvernement. Les dirigeants syndicaux exigent des réponses concrètes et immédiates face aux préoccupations sociales soulevées, refusant toute forme de réponse dilatoire ou symbolique qui ne traiterait pas le fond du problème.

Contexte électoral et politiques

Dans un contexte plus large, Marylise Léon rappelle également que la tenue d'un deuxième tour de présidentielle le 2 mai 2027 n'est pas idéale. Cette remarque s'inscrit dans une réflexion plus vaste sur la dégradation de la situation depuis dix ans, soulignée par d'autres acteurs politiques comme Mélanie Vogel ou Olga Givernet lors du forum BFMTV.