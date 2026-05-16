Ce texte informe sur les échecs des tentatives de négociation directes entre les puissances internationales et le Hezbollah, mais promet la poursuite des discussions entre Israël et le Liban au sujet de l'étalement des frontières de l'État hébreu et lareibtéri comme des signes positifs de l'intention israélienne de négocier.

Même si de nouvelles frappes israéliennes ont visé le sud du Liban le vendredi, le cessez-le-feu entre Israël et le Liban, qui arrivait à expiration au dimanche, va être prolongé de 45 jours afin de permettre de nouveaux progrès, a annoncé la diplomatie américaine.

Côté iranien, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a dit avoir "reçu des signals positifs" de l'intention israélienne de négocier, en s'appuyant sur des opérations militaires en cours dans le sud du Liban. Certains partisans israéliens souhaitent étendre les frontières de l'État hébreu jusqu'au fleuve Litani. Israël, comme les États-Unis, appelle Beyrouth à désarmer le Hezbollah





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