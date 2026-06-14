Ces anciens Crocos qui ont marqué la Coupe du monde

Midi Libre se souvient des joueurs ayant évolué à Nîmes Olympique et ayant participé à la Coupe du monde. Focus sur Guy Demel, qui a totalisé 35 sélections avec la Côte-d'Ivoire et deux participations à la Coupe du monde.

En marge de la Coupe du monde qui se déroule actuellement aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Midi Libre se penche sur le parcours de joueurs ayant évolué à Nîmes Olympique et ayant participé à cet événement planétaire.

Parmi eux, Guy Demel, arrière droit et milieu défensif, qui a passé une saison à Nîmes il y a 26 ans. Bien qu'il n'ait pas marqué les esprits nîmois lors de son passage, Guy Demel a totalisé 35 sélections avec la Côte-d'Ivoire et deux participations à la Coupe du monde. Après avoir joué avec la réserve de Nîmes Olympique, il est parti pour Arsenal et le Borussia Dortmund, même s'il n'a jamais joué en équipe première du club londonien.

Son passé international est revanche impressionnant, avec 35 sélections et deux participations à la Coupe du monde. En 2006, en Allemagne, il n'est pas entré sur le terrain, mais en 2010, en Afrique du Sud, il a disputé deux rencontres, dont un match face au Portugal et à Cristiano Ronaldo. Il a également joué une cinquantaine de matches en Coupe d'Europe et aurait pu revenir à Nîmes il y a dix ans





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