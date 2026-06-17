Certification 'Qualité des soins confirmée' par la HAS et lancement du projet 'Alliance Santé IA' au CHU de Montpellier

Le Centre Hospitalo-Universitaire de Montpellier a obtenu la certification 'Qualité des soins confirmée' de la Haute Autorité de Santé. Le projet 'Alliance Santé IA' a été lancé, une première en France, avec pour objectif d'intégrer l'IA dans toutes les activités hospitalières, du soin à la recherche.

Le Centre Hospitalo-Universitaire de Montpellier a obtenu la certification 'Qualité des soins confirmée' de la Haute Autorité de Santé. Le CHU de Montpellier est en parfaite santé, avec 95 % d'atteinte des objectifs du référentiel.

Le projet 'Alliance Santé IA' a été lancé, une première en France, avec pour objectif d'intégrer l'IA dans toutes les activités hospitalières, du soin à la recherche. Le CHU de Montpellier est un établissement public de santé qui a pour missions le soin, l'enseignement, la recherche et la prévention. Il est un acteur économique majeur dans son territoire, avec un budget de près de 1,2 milliard d'euros.

Chaque jour, 12 000 professionnels et 200 métiers s'engagent pour offrir à la population des soins de proximité et d'excellence. Le CHU de Montpellier s'investit également dans le développement de la santé globale de la population et la réduction de son impact carbone. L'implication de tous les acteurs hospitaliers dans ces activités permet de faire progresser régulièrement les découvertes scientifiques et d'améliorer nos prises en charge.

L'ambition est d'intégrer l'IA comme une couche opérationnelle de toutes les activités, du soin à la recherche, en passant par la prévention, la formation et le pilotage administratif





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