Cerrone Face à l'IA : Excitation Plutôt Que Peur

Le roi du disco, Cerrone, s'est exprimé sur l'intelligence artificielle (IA) et son impact sur l'industrie musicale. Entre interrogation et excitation, il s'est confié à Bernard Montiel sur RFM, partageant son expérience avec les nouvelles technologies et son optimisme quant à l'avenir de l'art.

Les artistes doivent-ils craindre l'intelligence artificielle (IA) ? Alors que Cerrone s'apprête à dévoiler son nouvel album, Disco Symphony , composé de 21 titres de son répertoire réinterprétés en version électro-symphonique, il répond à la question de Bernard Montiel sur RFM . Dans un extrait dévoilé en exclusivité par Gala.fr, l'animateur demande à son invité : « Ça t'inquiète l'IA ? », à ce qu'un Cerrone réfléchissant répond : « Ça m'interroge ».

Le roi du disco rappelle son expérience avec les nouvelles technologies : « À mon âge, j'ai vu arriver le CD. Quand le CD est arrivé, tout le monde l'a démoli. Moi je me suis régalé parce que j'ai repassé mon catalogue en CD et c'est incroyable ce qui s'est passé ! », s'exclame-t-il.Suite à cela, il évoque l'arrivée du streaming et les réactions que cela a suscitées : « Ensuite, j'ai vu arriver le streaming et je me suis fait déchirer par la profession. J'ai fait quelques JT d'ailleurs à ce propos, parce que des artistes, dont je ne nommerai pas les noms, me disaient : « Mais tu te rends compte, on se fait voler ! Mais comment ça va se passer ? » Moi je disais : « Mais les mecs, vous êtes des limités, vous êtes fous ! Ça ne fera pas marche arrière ! », raconte-t-il, avant de préciser que le streaming est aujourd'hui « largement régulé ». Cerrone affirme que l'IA, comme les technologies précédentes, est source d'inquiétudes mais aussi d'opportunités : « Évidemment, quand des nouvelles choses comme ça arrivent, il y a des coquins qui s'en emparent, mais il va y avoir des régulations », souligne le musicien. « Aujourd'hui, l'IA, on ne l'arrêtera pas. Au niveau de la médecine, on peut commencer à trouver ça fantastique. Au niveau de l'art, ça ne prendra pas la place des artistes. On ne peut pas régresser (...) Moi ça ne me fait pas peur, ça m’excite au contraire ! », souligne celui qui a toujours vécu avec les nouvelles technologies. « Ça me fait évoluer, ça me fait grandir », assure-t-il. Cerrone, père de quatre enfants, s'est également confié sur sa vie familiale dans les colonnes de France Dimanche. Il évoque ses enfants, chacun ayant choisi un parcours professionnel différent, et considère cet équilibre familial comme sa plus belle réussite. L'interview complète de Cerrone par Bernard Montiel est à écouter ce samedi 15 février, dans 1h avec…, sur RFM, dès 12 h.





Cerrone Intelligence Artificielle IA Musique Interview Bernard Montiel RFM Disco Symphony Nouveaux Technologies

