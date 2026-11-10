Cérémonies du 11 novembre 2026 : le programme dans l'ex-pays fertois

Les communes de l'ex-pays fertois célèbrent le 108e anniversaire de l'Armistice ce mercredi 11 novembre 2026, avec les horaires et lieux des cérémonies.

Les communes de l' ex-pays fertois organisent des cérémonies ce mercredi 11 novembre 2026, à l'occasion du 108e anniversaire de l'Armistice de 1918, comme dans le reste de la France. Chamigny, Charly-Saâcy, Changis-sur-Marne, Saint-Jean, Saâcy et d'autres localités du secteur proposent chacune leur programme, avec des rendez-vous devant les monuments aux morts.

Le 11 novembre est un jour férié en France. Il commémore l'Armistice du 11 novembre 1918, qui a mis fin aux combats de la Première Guerre mondiale, et rappelle l'importance du devoir de mémoire envers les soldats morts pour la France.

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Programme des cérémonies du 11 novembre à Chamigny

À Chamigny, la cérémonie débute à 11 h au Monument aux Morts, avant un défilé jusqu'au cimetière. La municipalité offre ensuite un verre de l'amitié à l'issue du rassemblement.

Dans une autre commune du secteur, le rassemblement est fixé à 11 h 15 pour un départ à 11 h 30 en direction du cimetière. Le cortège rejoint ensuite la mairie à 12 h, avant un hommage près du Monument aux Morts, en présence de l'Alliance musicale Charly-Saâcy et des élèves de Citry. Un verre est ensuite proposé à la salle polyvalente.

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Une troisième commune fixe le début de la cérémonie à 8 h 45, par un rassemblement devant la mairie. Un défilé vers le cimetière est prévu à 9 h, suivi d'un dépôt de gerbe qui précède la cérémonie au Monument aux Morts, avec des lectures officielles et un hommage aux disparus.

Changis-sur-Marne et Saint-Jean célèbrent la Paix

Les communes de Saint-Jean et de Changis-sur-Marne s'associent pour une journée commune. Une célébration de la Paix se tient à l'église de Saint-Jean à 10 h, suivie à 10 h 45 d'une cérémonie au Monument aux Morts de Saint-Jean.

La cérémonie se poursuit à 11 h 15 au Monument aux Morts de Changis-sur-Marne. Un vin d'honneur est prévu à 12 h à la salle des sports de Changis.

À Saint-Jean, la cérémonie a lieu à 11 h 30 au Monument aux Morts et associe l'association Le Poilu de Saâcy. Le dépôt de gerbe, une minute de silence et la lecture de la lettre de l'Union fédérale sont prévus. L'Alliance musicale Charly-Saâcy et les enfants de l'école liront un message de l'UFAC. À 12 h, la mairie offre un verre de l'amitié.

Hommages aux aviateurs anglais et exposition du Lancaster

La municipalité et l'association des anciens combattants Le Poilu invitent les habitants à 10 h, place de l'Église. Un dépôt de gerbes est prévu au Monument aux Morts à 10 h 15, suivi de la lecture du message du souvenir.

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Un second hommage est rendu à 16 h sur la stèle des aviateurs anglais. Les participants sont ensuite accueillis à 16 h 30 à la salle polyvalente pour découvrir une exposition consacrée au Lancaster PB 245 du 619e escadron et aux commémorations patriotiques, accompagnée d'une animation.

Le programme montre que les rendez-vous de la journée se répartissent entre la matinée, consacrée aux dépôts de gerbes, et l'après-midi, réservée à l'hommage aux aviateurs. Les horaires varient d'une commune à l'autre, il est donc conseillé aux habitants de vérifier le lieu de rendez-vous de leur localité auprès de leur mairie.

Rendez-vous du dimanche et du mercredi matin

Avant le 11 novembre, une première cérémonie a eu lieu dimanche 8 novembre au cimetière. Pour le mercredi 11 novembre, deux rendez-vous sont prévus : à 10 h 15 au Mémorial britannique, puis à 11 h au Monument du Poilu.

Dans une autre commune, le rendez-vous est fixé à 10 h 30 au cimetière, avant de rejoindre à 11 h le Monument aux Morts avec l'Alliance musicale de Charly-Saâcy. Une cérémonie se tient également à 11 h devant la mairie, avec un défilé jusqu'au Monument aux Morts, un dépôt de gerbe, l'appel aux Morts, une minute de silence et une allocution. Un vin d'honneur clôture cette cérémonie.