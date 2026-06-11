Cérémonies d'ouverture du Mondial 2026 : artistes invités et dates

Le tournoi de football de 2026 aura trois cérémonies d'ouverture, avec le Mexique, le Canada et les Etats-Unis en tête de liste. Les artistes invités pour chaque cérémonie incluent des chanteurs et des chanteuses de renom, tels que Andrea Bocelli, J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná et Tyla. La chanteuse colombienne, déjà connue pour son titre Waka Waka en 2010, interprétera le titre 'Dai Dai' avec le chanteur nigérian Burna Boy. La chanteuse EJAE interprétera l'hymne officiel du Mondial, 'DNA', avec David Guetta et Megan Thee Stallion. Les trois pays organisateurs auront chacun leur propre cérémonie d'ouverture, avec le Canada en tête de liste. Les Etats-Unis accueilleront la cérémonie de la nuit du vendredi à samedi, avec des artistes qui « témoignent de la diversité culturelle des Etats-Unis, de ses diasporas, et souligne la riche influence de cette nation sur la musique, le divertissement et la culture pop », selon la FIFA.

Le tournoi de football de 2026, qui se déroulera en trois pays ( Mexique , Etats-Unis et Canada ), aura une cérémonie d'ouverture ce jeudi soir, au stade Azteca de Mexico.

Andrea Bocelli, J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná et Tyla seront parmi les artistes invités à interpréter des chansons lors de cette cérémonie. La chanteuse colombienne, déjà connue pour son titre Waka Waka en 2010, interprétera le titre 'Dai Dai' avec le chanteur nigérian Burna Boy. La chanteuse EJAE interprétera l'hymne officiel du Mondial, 'DNA', avec David Guetta et Megan Thee Stallion.

Les trois pays organisateurs auront chacun leur propre cérémonie d'ouverture, avec le Canada en tête de liste. Les artistes invités pour la cérémonie canadienne sont Alanis Morissette, Alessia Cara, Michael Bublé, William Prince, Nora Fatehi, Jessie Reyez et le rappeur français Vegedream.

Les Etats-Unis accueilleront la cérémonie de la nuit du vendredi à samedi, avec des artistes qui « témoignent de la diversité culturelle des Etats-Unis, de ses diasporas, et souligne la riche influence de cette nation sur la musique, le divertissement et la culture pop », selon la FIFA. Les trois cérémonies d'ouverture auront lieu le 20 novembre 2026, à partir de 19h30, avant le match contre la Bosnie-Herzégovine (21h) et le match entre les Etats-Unis et le Mexique (3h)





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