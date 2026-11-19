La flottille de réserve maritime de la Forfusco prend officiellement le nom de Moncorgé à Royan. Cérémonie du 21 novembre avec Mathias Moncorgé pour honorer Jean Gabin.

La ville de Royan sera le théâtre d'un hommage solennel ce samedi 21 novembre à 11 heures, lorsque la flottille de réserve maritime de la Force maritime des fusiliers marins et commandos adoptera officiellement le nom de Moncorgé. Cette unité, basée sur la place Charles-de-Gaulle, rend ainsi hommage au célèbre acteur et résistant Jean Gabin, dont le patronyme est intimement lié à l'engagement militaire volontaire.

Une unité de réservistes sous le signe Moncorgé

L'adoption de cette appellation vise à incarner l'esprit même des réservistes de la Marine nationale, des civils volontaires qui s'engagent ponctuellement mais régulièrement pour servir la Nation. L'unité se compose exclusivement de réservistes opérationnels expérimentés qui exercent une activité professionnelle civile tout en consacrant une partie de leur temps aux forces armées. Le nom choisi par la Forfusco cherche à illustrer cette dualité entre vie civile et service public, un pilier fondamental de la réserve militaire française.

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La carrière militaire de Jean Gabin et lien avec Royan

Jean Gabin, connu sous le nom de scène Jean Gabin mais dont le véritable patronyme est Moncorgé, a effectivement servi la France avec distinction. Engagé volontaire dans les Forces navales françaises libres en avril 1943, il était initialement canonnier sur un pétrolier avant de devenir le plus vieux chef de char de la 2e division blindée du général Leclerc. Son implication, bien que non directement combattante au front, l'a relié à la libération de la poche de Royan, événement historique que la ville commémore depuis 2015 en nommant sa salle de spectacle en son honneur.

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Déroulement et invités de la cérémonie navale

La cérémonie officielle se tiendra sous la présidence du contre-amiral Alain Thomas, commandant de la Forfusco, en présence du fils de l'acteur, Mathias Moncorgé. La présence de Mathias Moncorgé souligne la dimension familiale et mémorielle de cet événement. Il participera également à une séance de dédicaces de son ouvrage " Gabin de A à Z " le dimanche 22 novembre à 11 heures 30 à la Maison de la presse de Royan, permettant au public de s'entretenir avec lui autour de l'engagement de son père.

Hommages culturels et commémoration à venir

Cette activation du nom Moncorgé s'inscrit dans une série plus large d'hommages à Jean Gabin, décédé le 15 novembre 1976. Alors que Arte prépare une soirée spéciale pour le 11 novembre 2026, marquée par la rediffusion de " Quai des brumes " et un documentaire inédit, la cérémonie de Royan rappelle les racines profondes de l'acteur dans l'histoire militaire française. Les réservistes de la flottille de réserve maritime portent désormais cette identité forte, symbolisant le lien entre le cinéma, l'histoire et le devoir de défense.