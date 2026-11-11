Cérémonie du 11-Novembre à Montauban : 108e anniversaire de l'Armistice commémoré

Montauban a célébré le 108e anniversaire de l'Armistice de 1918 le 11 novembre 2026. Préfet Sébastien Cauwel et autorités ont rendu hommage aux soldats sous le monument d'Antoine Bourdelle.

La ville de Montauban a été le théâtre, ce mercredi 11 novembre 2026, d'une commémoration solennelle marquant le 108e anniversaire de l'Armistice de 1918. Cette cérémonie historique s'est déroulée sur le cours Foucault, devant le monument aux morts conçu par le sculpteur Antoine Bourdelle. Sous un ciel dégagé et ensoleillé, cette manifestation a permis de réunir une foule importante pour honorer la mémoire des soldats tombés pour la France lors du conflit mondial.

Déroulement de la commémoration du 11-Novembre

La cérémonie était placée sous l'autorité du préfet de Tarn-et-Garonne, Sébastien Cauwel, qui a présidé cet événement en présence des autorités civiles et militaires du département. La structure hiérarchique était guidée par le colonel Jérôme Christ, délégué militaire départemental et commandant d'arme de la place de Montauban. Les troupes étaient quant à elles placées sous le commandement opérationnel du commissaire en chef de deuxième classe Yacinthe Ibert, responsable du groupement de soutien du commissariat de Montauban.

Also read À Sète, des jeunes très mobilisés pour commémorer le 108e anniversaire de l’Armistice de 1918

La présence du public était nombreuse et recueillie, les spectateurs se pressant derrière les barrières de sécurité. Un symbolisme fort a été apporté par le fait que le drapeau du groupement de gendarmerie de Tarn-et-Garonne était placé au centre de la cérémonie, servant de point focal pour cette journée de souvenir. Les membres de l'association Mémoires de guerre 1914-1954, vêtus de leurs tenues d'époque, ont également enrichi l'ambiance historique de cet instant, contribuant à donner plus d'ampleur visuelle et émotionnelle au récit du souvenir.

Interventions et remises de décorations

Avant la montée en grade, plusieurs interventions culturelles et officielles ont rythmé le programme. Le colonel Jérôme Christ a procédé à une remise de décoration, mettant spécifiquement à l'honneur le major Agnès. Cette spécialiste des parachutes depuis plus de quarante ans s'est vue décerner la médaille de chevalier dans l'Ordre national du Mérite, reconnaissance de son long service.

Advertisement

La dimension pédagogique et mémorielle a été illustrée par des élèves des établissements locaux. Une élève de la classe de défense du collège Jean-Jaurès, parrainée par le 17e RGP, a lu un poème de Victor Hugo intitulé "Les Chants du crépuscule". Parallèlement, une élève du lycée Antoine-Bourdelle, parrainée par le détachement du 3e RMAT, a déclamé le poème de John McCrae, "Au champ d'honneur les coquelicots". Enfin, un texte de l'UNC a été lu par une jeune membre du Conseil local de la jeunesse de Montauban.

Messages officiels et portée historique

Le préfet Sébastien Cauwel a ensuite donné lecture du message officiel de la ministre, soulignant l'importance de mesurer le prix de la liberté face aux monuments aux morts. Le texte officiel rappelait que "la France appartient à tous ceux qui l'aiment, et qui la servent", invitant la jeunesse à s'emparer de l'héritage des générations précédentes pour puiser dans leur courage des forces pour l'avenir. Cette transmission intergénérationnelle a été renforcée par la participation active des enfants et des élèves présents sur le cours Foucault.

Au-delà du souvenir strictement militaire, cette journée conserve une portée civique profonde. Elle rappelle le coût humain considérable de la Grande Guerre et invite à mesurer la valeur de la paix dans un contexte mondial où les conflits restent présents. Les monuments aux morts, portant les noms des disparus qui ont bouleversé des familles, servent de support à ce devoir de mémoire. La cérémonie s'est achevée par une "Marseillaise" entonnée à cappella, marquant le rassemblement des Montalbanais autour des valeurs républicaines et de l'histoire nationale.