Cérémonie des Villes et Villages Fleuris : 26 communes gagnent une fleur

François de Canson a présidé la remise des prix des Villes et Villages Fleuris. La Londe-les-Maures et Mandelieu-la-Napoule décrochent la 4e fleur, tandis que 26 communes obtiennent une fleur supplémentaire.

Ce mardi 16 juin, l'Hôtel de Région a accueilli la cérémonie de remise des prix des Villes et Villages Fleuris, présidée par François de Canson, vice-président de la Région Sud et président du Comité régional du tourisme.

Plus de 200 maires et élus se sont déplacés pour assister à cet événement qui distingue les communes les plus méritantes en matière de qualité de vie et de valorisation du cadre de vie. Cette année, 26 communes gagnent une fleur supplémentaire à leur panneau, rejoignant ainsi le réseau des communes labellisées.

Parmi les 250 communes inscrites, 75 ont été récompensées par un jury de 45 bénévoles, qui a évalué les services publics rendus en matière de qualité de vie, de végétalisation, de biodiversité et d'adaptation au changement climatique. Deux municipalités se sont particulièrement démarquées : La Londe-les-Maures et Mandelieu-la-Napoule. Elles obtiennent la 4e fleur, la plus haute distinction, portant à 13 le nombre de communes labellisées 4 Fleurs sur le territoire.

Par ailleurs, cinq communes obtiennent leur première fleur : Allauch, Bras, Châteauneuf-de-Gadagne, Cotignac, Entraigues-sur-la-Sorgue, Ilonse, la Fare-les-Oliviers, Le Muy, Oppède, Saint-Paul-en-Forêt. Allauch saute même directement la première marche en obtenant la 2e fleur, grâce à une augmentation de population de 30% depuis sa première fleur, malgré un budget fleurs annuel de seulement 2 000 euros.

Cette catégorie concerne désormais 103 communes du territoire, dont Toulon et ses 182 535 habitants, tandis qu'Auribeau (84), avec ses 70 habitants, est le plus petit village à détenir ce prix. Le président du CRT insiste sur l'évolution du label : 'Ce n'est plus simplement une histoire de fleurs.

' Les critères intègrent désormais la végétalisation, la biodiversité et l'adaptation au changement climatique. Dans une région où plus de 80% des habitants vivent dans une commune labellisée, ce label est devenu un véritable indicateur de qualité de vie.

Des prix spéciaux régionaux ont également été remis : Garéoult a reçu un prix pour le Parc naturel du Vivier, La Roquebrussanne pour la qualité des espaces publics, Le Pradet pour le réaménagement des cours d'écoles, Saint-Vallier-de-Thiey pour la Maison de l'Alimentation et du Développement Durable, Berre-l'Étang pour la création de la Plage du Passet, Blausasc pour la qualité de vie, et Ollioules pour le Verger des Gorges. Cette cérémonie marque une étape importante dans la promotion du cadre de vie et du tourisme vert en région Sud





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