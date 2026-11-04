Cérémonie des diplômés de l'ASE des Landes : Mayssan Ouaili et 152 jeunes célébrés

L'Aide sociale à l'enfance des Landes a honoré 152 jeunes lors de sa première cérémonie. Mayssan Ouaili, mère d'Alys, a obtenu son bac professionnel avec mention.

L'Aide sociale à l'enfance (ASE) des Landes a organisé mardi 27 octobre 2026 sa toute première cérémonie des diplômés. Cet événement unique dans le département a permis de mettre à l'honneur 152 jeunes ayant réussi leurs examens au cours de l'année écoulée.

Une initiative historique pour les jeunes suivis

Cette célébration marque un tournant significatif dans la reconnaissance du parcours scolaire des mineurs placés ou accompagnés par les services sociaux. Chaque année, l'ASE des Landes suit entre 1 500 et 1 600 jeunes. La réussite de ces 152 candidats illustre l'efficacité des dispositifs d'accompagnement éducatif mis en place sur le territoire landais.

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Le parcours exemplaire de Mayssan Ouaili

Mayssan Ouaili figure parmi les lauréates distinguées lors de cette cérémonie. Cette jeune femme, âgée de bientôt 18 ans, vient d'obtenir son baccalauréat professionnel dans la spécialité hôtellerie-restauration avec la mention assez bien. Elle porte une fierté légitime face à cet accomplissement académique majeur.

Adaptation technologique et soutien familial

Pour concilier sa scolarité et l'éducation de sa fille Alys, âgée de 11 mois, Mayssan Ouaili a bénéficié d'aménagements spécifiques. Un ordinateur lui a été fourni pour suivre ses cours à distance. Elle utilise également un robot qui se rendait en classe à sa place, lui permettant de garder son bébé auprès d'elle. Le jeudi, le centre familial prend en charge Alys pour permettre à la jeune mère de suivre les travaux dirigés.

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Des choix de vie contraints mais résolus

Mayssan Ouaili a intégré le centre familial de Saint-Sever le 19 novembre 2025 après avoir été prise en charge par l'ASE. Elle explique que rester chez sa mère n'était pas une option viable et qu'elle avait envisagé une IVG avant de choisir de garder son enfant. Ce placement a été décisif pour préserver le lien avec sa fille tout en poursuivant ses études.

Avenir professionnel et perspectives

Fort de ce succès scolaire, Mayssan Ouaili entame une nouvelle étape de sa vie. Elle commencera son travail au mois de novembre prochain. Pendant cette période professionnelle, sa fille Alys sera confiée à une nourrice. Cette transition marque la fin d'une période difficile et le début d'une autonomie professionnelle réussie grâce au soutien institutionnel.