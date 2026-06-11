Cerémonie de passation de commandement du groupement de gendarmerie du Lot : première femme à diriger la gendarmerie du Lot

Une cérémonie solennelle a eu lieu en centre-ville de Cahors avec la passation de commandement du groupement de gendarmerie du Lot. La nouvelle commandant, une colonelle, a été saluée par les porte-drapeaux lors de la cérémonie. Elle est la première femme à diriger la gendarmerie du Lot et a une longue carrière militaire derrière elle.

Une centaine de gendarmes étaient réunis en centre-ville de Cahors ce 11 juin après-midi pour une cérémonie de passation de commandement du groupement de gendarmerie du Lot.

Le nouveau commandant, une colonelle, a été saluée par les porte-drapeaux lors de la cérémonie. Elle est la première femme à diriger la gendarmerie du Lot et a une longue carrière militaire derrière elle. Les gendarmes de Lalbenque et Montcuq ont fait leur bilan pour l'année 2025. Un des plus gros festivals de musique en Europe, avec 29 concerts et 300 000 spectateurs, a débuté en France avec Léa, une pompier volontaire et Rosière, un chanteur iconique





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Le sommeil : combien de temps devons-nous dormir selon notre âge ?Le sommeil est essentiel au bon fonctionnement de notre organisme, et la quantité de sommeil que nous accumulons chaque nuit mérite une attention particulière. En effet, dormir trop longtemps pourrait avoir des effets négatifs sur le cerveau, au même titre qu’un manque de sommeil. Une durée de sommeil moyenne permet de préserver sa santé, selon une étude publiée par les chercheurs de l’Université du Texas. Pour ce travail, ils ont recruté 1853 adultes issus de l’étude Framingham Heart Study, tous indemnes de démence ou d’AVC, avec un âge moyen de 50 ans. Les participants ont été classés selon trois profils : - Un sommeil long était associé à une diminution des capacités cognitives globales, notamment la mémoire, les fonctions exécutives et les aptitudes visuospatiales. - Ces associations étaient plus fortes chez les personnes présentant des symptômes dépressifs, indépendamment de la prise d’antidépresseurs. - Le sommeil pourrait donc constituer un facteur de risque modifiable de déclin cognitif chez les personnes souffrant de dépression. - Dormir plus de neuf heures chaque nuit, de façon régulière, peut traduire un déséquilibre sous-jacent, qui peut être lié à une dépression, une apnée du sommeil, une hypothyroïdie, une maladie inflammatoire ou encore une hypersomnie idiopathique. - Environ 10 % de la population a un besoin physiologique de dormir plus longtemps. - A partir de quand faut-il s’inquiéter ? Dormir plus quelques jours après une période de surmenage ne doit pas inquiéter, mais si cela dure plus d’une semaine, avec des troubles de l’attention, une somnolence diurne ou une altération de la qualité de vie, mieux vaut consulter.

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