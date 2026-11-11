Cérémonie de 11 novembre à Périgueux honorera trois civils militaires

À Périgueux, le 11 novembre, deux gendarmes et un pompier ont reçu des distinctions pour leurs actes de courage et de dévouement, dans le cadre d'une commémoration réunissant civils, militaires et jeunes générations.

Le 11 novembre 2024, Périgueux a été le théâtre d'une cérémonie mémoriale où deux gendarmes et un pompier ont reçu des honneurs nationaux. Cette remise de médailles s'est déroulée à l'allée de Tourny, aux côtés d'élèves du lycée Saint-Joseph et du collège Clos-Chassaing, soulignant l'importance de la transmission de la mémoire aux jeunes.

Modalités de la cérémonie et décorations confiées

Deux gendarmes, dont l'un était gendarme de liaison, et un pompier ont été décorés. Le lieutenant‑colonel Nicolas Montagne a remis l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur au colonel Jérémy Lauraire. Le général Olivier Capelle, quant à lui, a désigné une médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement à l'officier Alexandre Pirouelle. Le colonel Flavien Bregeon a remis une médaille d'honneur des sapeurs‑pompiers, échelon argent, à l'adjudant‑chef Sylvain Bougeon.

Also read Jean-François Piège préside le 21e Festival du livre gourmand de Périgueux

Participation des jeunes et rédaction de la mémoire

Les élèves du lycée Saint-Joseph et du collège Clos‑Chassaing ont pris part à la cérémonie en lisant des messages d'associations d'anciens combattants. Une adolescente a présenté les mots de Georges Duhamel, prix Goncourt 1918, pour son livre " Civilisation ". Les lycéens ont également chanté " La Marseillaise ", affirmant leur engagement auprès du patrimoine national.

Réactions des officiels et des associations locales

La préfète Marie Aubert a été entourée de nombreux enfants lors de la cérémonie, exprimant la gratitude de la communauté. Parmi les dignitaires, François Roche, délégataire militaire départemental, et Michel Cadet, maire de la commune, ont adressé leurs discours. Nadine Lechon, députée, ainsi que Mireille Volpato, conseillère départementale, et Delphine Labails, conseillère régionale, ont souligné l'importance de la reconnaissance des services civils et militaires.

Advertisement

Impact sur la communauté et perspectives d'avenir

La remise de ces décorations a renforcé le sentiment d'appartenance à la région du Périgord. Elle a également rappelé l'importance de soutenir les professionnels de la sécurité qui interviennent en civil. Des initiatives locales sont prévues pour poursuivre la sensibilisation des jeunes aux valeurs du service public, notamment par le biais d'ateliers éducatifs et de visites guidées du monument aux morts, où une plaque rappelle le sacrifice des Périgordins durant la Grande Guerre.

Cette mobilisation conjointe de civils, militaires et jeunes assure la préservation d'un héritage collectif, tout en nourrissant une nouvelle génération de citoyens engagés. Les futures assemblées locales envisagent d'organiser des commémorations annuelles afin de perpétuer cette tradition d'hommage et d'éducation historique.