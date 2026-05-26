Une étude menée en Angleterre a révélé que les participants qui pratiquaient 610 minutes de sport hebdomadaire présentaient 30% de moins de risque de problèmes cardiaques que ceux qui en pratiquaient 150 minutes hebdomadaires. Cependant, des experts soulignent que ces 10 heures de sport ne sont pas accessibles à tous et qu'une recommandation plus réaliste serait de pratiquer au moins 1h20 de sport par jour.

Les chercheurs de Macao recommandent 610 minutes de sport hebdomadaire, soit plus de 10 heures ! L'étude a analysé des données venant de 17.000 adultes anglais d'âge moyen.

En étudiant les éventuels accidents cardiovasculaires des participants sur les huit années de l'enquête, les chercheurs ont conclu que les 150 minutes de sports hebdomadaires actuellement recommandées baissaient les risques de problèmes cardiaques de 8 ou 9%. Plus important, ils ont surtout remarqué qu'un plus grand volume d'exercice physique réduisait encore davantage ces risques : avec 560 à 610 minutes de sport par semaine, les participants avaient 30% de chance de moins d'avoir un problème cardiaque.

Des commentateurs extérieurs mettent en garde contre cette nouvelle hypothèse. Ces 10 heures de sport permettent d'atteindre un niveau cardiaque optimal, mais très spécifique qui n'est pas atteignable par tous, ni même toujours nécessaire. Selon de nombreux chercheurs, les 150 minutes hebdomadaires resteraient la recommandation universelle la plus saine et réaliste pour rester en bonne santé. Demander à chaque personne de faire au moins 1h20 de sport par jour serait peu réfléchi, sans oublier terriblement chronophage





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