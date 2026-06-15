CeRave et peroxyde de benzoyle : faut-il vraiment boycotter ?

La polémique autour des produits CeRave contenant du peroxyde de benzoyle, accusés d'être cancérigènes, inquiète les consommateurs. Mais en France, les formulations sont différentes et la réglementation européenne protège. Explications avec une dermatologue.

L'affaire CeRave a secoué les consommateurs, d'abord aux États-Unis puis en France, soulevant des inquiétudes quant à la sécurité des produits contenant du peroxyde de benzoyle .

Ce composé, largement utilisé dans les traitements anti-acné, a été pointé du doigt par un laboratoire indépendant, Valisure, qui a alerté sur sa possible dégradation en benzène, une substance cancérigène. Mais cette polémique mérite-t-elle un boycott massif des produits CeRave ? Pour y voir plus clair, nous avons interrogé la dermatologue Isabelle Rousseaux, qui rappelle que le peroxyde de benzoyle est utilisé depuis des décennies et que son efficacité contre l'acné est bien établie.

Elle souligne que si ce composé présentait un risque cancérigène, cela aurait été détecté depuis longtemps compte tenu du nombre de personnes qui l'ont utilisé. Le scandale a pris une ampleur particulière sur les réseaux sociaux, avec des appels au boycott et des vidéos alarmistes. Pourtant, la situation est très différente en France par rapport aux États-Unis.

Comme l'explique la docteure en pharmacie @Cosmethode sur TikTok, les produits CeRave vendus dans les pharmacies françaises n'ont pas la même formulation que leurs homologues américains. En France, la gamme anti-imperfections utilise de l'acide salicylique, et non du peroxyde de benzoyle.

De plus, la réglementation européenne est extrêmement stricte et offre une protection supplémentaire aux consommateurs. Ainsi, il n'y a aucune raison de jeter ou de boycotter les produits CeRave achetés en France. Le laboratoire Valisure a testé le peroxyde de benzoyle dans des conditions extrêmes, à une température de 50°C, ce qui ne reflète pas les conditions normales d'utilisation. La dermatologue Isabelle Rousseaux critique ces méthodes, affirmant que chauffer les produits à de telles températures peut fausser les résultats.

Des experts comme Kelly Dobos, chimiste cosmétique, et David Keire de la FDA confirment que les tests de stabilité à haute température sont courants, mais qu'il ne faut pas les confondre avec une utilisation réelle. En conclusion, le peroxyde de benzoyle reste un actif sûr et efficace lorsqu'il est utilisé conformément aux recommandations, et les consommateurs français peuvent continuer à utiliser leurs produits CeRave en toute tranquillité





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