Centre-ville de Cahors : le taux de vacance inquiète

Cahors enregistre un taux de vacance croissant dans son centre-ville, avec de plus en plus de locaux vides et de commerces qui ferment. La mairie attribue ce phénomène à plusieurs facteurs, notamment une prudence accrue des banques dans l'octroi de prêts, une hausse des loyers commerciaux et la dégradation de certains immeubles. Malgré un contexte économique difficile, la mairie reste optimiste et souligne le développement de certains secteurs, comme l'hôtellerie-restauration et les commerces alimentaires.

Cahors 'un centre-ville, de plus en plus de locaux vides et de commerces qui ferment. Ce constat, loin d'être une impression, se traduit par un taux de vacance croissant. Si la mairie reconnait que la situation est similaire à la tendance nationale, l'impact est visible dans l'apparence du centre-ville. Cahors a connu une augmentation du taux de vacance de 6% à 9% fin 2024 dans son hypercentre. «Visuellement, c'est perceptible.

On n'est pas habitué à voir autant de locaux vides et aussi longtemps », regrette l'équipe municipale. Le phénomène est préoccupant car la mairie se montre réaliste et anticipe une persistance des fermetures en 2025. Plusieurs raisons expliquent cette situation. Les établissements bancaires sont devenus plus prudents dans leurs prêts, allongeant ainsi les délais de réalisation des projets. De plus, la hausse des loyers commerciaux et la dégradation des immeubles poussent certaines enseignes à déménager, aggravant la situation.L'instabilité politique observée depuis juin 2024, période marquée par une baisse de la consommation, a également contribué à l'affaiblissement des commerces du centre-ville. La clientèle a préféré épargner, impactant directement les professionnels locaux. «Le paradoxe du consommateur est flagrant. Il est très attaché au centre-ville, il s'alarme des fermetures mais il achète davantage en ligne plutôt que de consommer local », déplore la mairie.Malgré ce contexte difficile, la mairie reste optimiste pour 2025. Trois secteurs d'activité continuent de se développer : l'hôtellerie-restauration, les commerces alimentaires spécialisés et l'activité de service. Des exemples concrets de dynamisme sont visibles avec l'installation d'une céramiste rue de la Légion d’Honneur, d'une fleuriste en bas du boulevard et d'un vendeur de cigarettes électroniques en centre-ville. «Avec l'augmentation des places de parking en centre-ville, le flux de piétons est bon. Il y a quand même une dynamique », affirme la mairie. Des marques de vêtements manifestent également leur intérêt pour s'installer à Cahors et recherchent des investisseurs cadurciens pour lancer une activité commerciale. «On cherche toujours de nouvelles idées pour une nouvelle dynamique », précise la Ville.Une bonne nouvelle vient également de la reprise du grand local de l'ancien Camaïeu, place François Mitterrand. Ce bâtiment, resté fermé pendant de nombreuses années, accueillera la fusion de quatre officines : la pharmacie Wilson, la pharmacie Clemenceau, la pharmacie Gambetta et la pharmacie Lafond. D'ici la fin de l'année, ce grand local retrouvera ainsi vie. Le devenir des quatre locaux bientôt vacants reste à déterminer. «On travaille sur le dossier. On est en contact avec des investisseurs intéressés, mais cela prendra du temps », conclut la mairie.





