Centre national du costume et de la scène à Moulins : Exposition 20 ans

Découvrez l'exposition Tous en scène ! au Centre national du costume et de la scène à Moulins. 10 000 costumes pour fêter 20 ans de collections jusqu'au 3 janvier 2027.

Le Centre national du costume et de la scène à Moulins célèbre son vingtième anniversaire avec une exposition majeure intitulée Tous en scène. Cette manifestation culturelle met à l'honneur un patrimoine exceptionnel composé de 10 000 costumes de scène et de 23 000 pièces au total incluant les accessoires associés. L'événement se déroule dans la ville de Moulins située dans le département de l' Allier en France.

Une mémoire vivante du spectacle vivant

L'institution présente une collection qui constitue une mémoire vivante de la scène théâtrale, de l'opéra et de la danse en France. L'exposition Tous en scène rassemble les œuvres des plus grands artistes et des spectacles qui ont marqué leur époque depuis deux décennies. Ce fonds unique permet de comprendre l'histoire humaine derrière chaque pièce exposée.

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Chaque vêtement raconte l'histoire de ses créateurs et des artisans qui ont travaillé à sa conception. Les conservateurs du musée ont pour vocation de préserver ces textiles et de leur redonner vie au fil du temps. Cette démarche permet de faire émerger des récits fascinants liés au monde du spectacle et à l'artisanat d'art français.

Le savoir-faire du mannequinage au service des costumes

L'exposition met en avant un robe portée par Maria Callas dans Norma de Vincenzo Bellini à l'Opéra de Paris en 1964. Ce vêtement en organza présente des nuances rose orangé et de remarquables drapés qui évoquent la silhouette de la cantatrice. Le costume a été spécialement réalisé pour elle et expose le travail minutieux du costumier.

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La présentation de ce pièce nécessite une expertise particulière en mannequinage pour adapter le support à la forme du vêtement sans l'abîmer. Cette technique permet de retrouver l'allure de l'artiste sur scène tout en respectant l'intégrité du textile. L'exposition Tous en scène offre ainsi un aperçu unique des contraintes techniques de la conservation des costumes.

Immersion dans les coulisses et les métiers d'art

Les visiteurs découvrent non seulement les costumes mais aussi les métiers et les gestes qui les ont créés. L'exposition rend hommage à la création artistique ainsi qu'aux techniques de coupe, de couture et de broderie. Des décors emblématiques comme celui de Cyrano de Bergerac de la Comédie-Française en 2006 sont également présentés.

Le parcours permanent propose également une visite de la collection Noureev dédiée aux amateurs de danse. Les amateurs de théâtre sont invités à monter sur scène et à découvrir les coulisses d'un théâtre. Cette immersion permet de comprendre les savoir-faire uniques du spectacle vivant.

Visite guidée et prolongement de l'expérience

L'événement est présenté à Moulins jusqu'au 3 janvier 2027 selon les informations fournies par les organisateurs. Les spectateurs peuvent approfondir leur connaissance de l'exposition aux côtés de William Leymergie dans son émission Balades en France sur Europe 1. Cette collaboration permet de partager les trésors du patrimoine culturel avec un large public.