Centre Manche Énergies dépose sa demande pour le plus grand parc éolien offshore de France

La filiale de TotalEnergies a officiellement soumis la demande d'Autorisation unique pour son projet Center Manche 2, un parc éolien en mer géant situé au large du Cotentin. Cette étape clé, réalisée dans les délais, lance la phase d'instruction publique et administrative. Le projet, d'une puissance capable de couvrir la consommation d'un million de foyers, représente un investissement de 4,5 milliards d'euros et fait l'objet de débats sur ses impacts environnementaux et économiques.

Centre Manche Énergie s, filiale intégrale de TotalEnergies, a franchi une étape décisive dans le développement de son ambitieux projet de parc éolien en mer au large des côtes manchoises.

La société vient en effet de déposer officiellement la demande d'Autorisation unique pour son futur parc Centre Manche 2, situé au large du Cotentin. Ce dépôt, réalisé dans les délais impartis par le cahier des charges de l'État, intervient après plusieurs mois de travail intensif et de concertation. La procédure d'Autorisation unique, instaurée depuis la loi du 3 août 2017, permet de simplifier les démarches sans abaisser le niveau de protection environnementale.

Elle offre une vision globale des enjeux, améliore l'anticipation et la stabilité juridique pour le porteur de projet, tout en réduisant le délai d'instruction à neuf mois contre douze à quinze auparavant. Le projet Centre Manche 2 se distingue comme le plus grand parc éolien offshore en développement en France. D'une puissance considérable, il a vocation à fournir de l'électricité à l'équivalent d'un million de foyers français.

L'étude d'impact environnemental, pièce maîtresse du dossier, a été élaborée en intégrant les conclusions des nombreuses études préalables, les échanges réguliers avec les services de l'État et les contributions recueillies lors des phases de concertation. Le dossier déposé inclut la conception préliminaire du parc et le programme d'installation envisagé. Le projet représente un investissement d'environ 4,5 milliards d'euros et suscite un vif intérêt quant à ses retombées économiques locales.

La région du Cotentin pourrait tirer parti de cette infrastructure majeure pendant les phases de construction et d'exploitation. Malgré cette avancée réglementaire, le projet n'est pas exempt de controverses. Des opposants, préoccupés par ses impacts paysagers, sur la biodiversité marine et sur les activités de pêche, ont manifesté leur désaccord et envisagent des recours juridiques. La phase d'instruction par les services de l'État qui s'ouvre maintenant sera déterminante.

Centre Manche Énergies affirme sa volonté de poursuivre le dialogue avec les élus locaux, les associations environnementales, les usagers de la mer et le grand public. L'objectif est de parvenir à un projet accepté et durable, qui concilie la transition énergétique, la préservation de l'environnement et le développement économique du territoire. L'aboutissement de ce méga-projet, s'il est confirmé, marquerait une étape majeure dans le plan de développement des énergies renouvelables en France





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