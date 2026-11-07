Centre Hospitalier des Pyrénées : Histoire et fonctionnement actuel à Pau

Découvrez l'histoire du CHP de Pau, ancien asile Saint-Luc. Un lieu emblématique accueillant 15 000 patients annuellement avec des services spécialisés et un patrimoine classé.

Le Centre Hospitalier des Pyrénées (CHP) de Pau, anciennement connu sous le nom d'asile Saint-Luc, constitue un établissement de santé psychiatrique majeur situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Cet immense site, niché au cœur d'un parc arboré de 39 hectares, sert aujourd'hui de structure d'accueil pour environ 15 000 patients chaque année. L'institution marie ainsi une vocation médicale contemporaine avec un patrimoine architectural et historique d'une grande richesse.

Un parc de 39 hectares et un patrimoine classé

Le site historique du CHP s'étend sur une surface considérable de 39 hectares, offrant un cadre verdoyant et apaisant pour les soins. Parmi les nombreux bâtiments qui composent ce vaste complexe, la chapelle Saint-Luc occupe une place particulière. Elle abrite une tapisserie brodée réalisée en 1969 par les patients de l'établissement à cette époque. Cette œuvre d'art unique a été classée aux Monuments historiques depuis 2014, soulignant la valeur culturelle du lieu au-delà de sa fonction purement soignante.

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L'architecture du site reflète également son évolution historique. On y trouve de belles villas qui étaient autrefois réservées aux patients les plus fortunés, témoignant des distinctions sociales passées dans le traitement de la maladie mentale. Le Centre Henri Duchêne et le bâtiment d'accueil principal font également partie de ces structures qui ont contribué à façonner l'identité visuelle et fonctionnelle de l'hôpital béarnais.

Évolution des soins et prise en charge moderne

L'établissement a profondément transformé sa pratique soignante au fil des décennies. Ce qui fut jadis un lieu de confinement pour les aliénés, dirigé par des religieuses, est devenu un centre de soins moderne dirigé par des professionnels de santé. Les soignants ont remplacé les sœurs, et les patients, autrefois traités avec ségrégation, bénéficient aujourd'hui de protocoles médicaux actuels.

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L'unité de soins intensifs psychiatriques (USIP) du CHP joue un rôle spécifique dans la chaîne de prise en charge, notamment en recevant des détenus en provenance de la maison d'arrêt de Pau. Cette spécialisation illustre l'interconnexion entre le système judiciaire et le système de santé mentale dans la région. Par ailleurs, l'Unité d'Accueil et d'Admission de la Crise (UAAC) assure une première évaluation et un hébergement immédiat pour les situations d'urgence psychiatrique.

Mémoriale collective et archives historiques

Le site du Centre Hospitalier des Pyrénées s'inscrit dans une mémoire collective régionale forte. Le moteur de recherche des archives de Sud Ouest, lancé le 8 janvier 2019, permet aux chercheurs et aux citoyens de consulter des milliers de documents photographiques et historiques liés à l'établissement. De nombreuses images, prises notamment le 17 avril 2018, le 6 mai 2024 et le 16 septembre 2026, documentent les changements d'infrastructures et la vie quotidienne à l'hôpital.

Ces archives, constituant le fonds patrimonial de Sud Ouest, offrent un regard précis sur l'évolution des paysages hospitaliers. Certaines photographies originales sont disponibles à l'achat pour les professionnels, permettant une étude approfondie de l'architecture désaffectée ou réhabilitée des anciens bâtiments du CHP. Ce travail de conservation de la mémoire permet de comprendre comment la société béarnaise a appréhendé la santé mentale à travers les siècles.