Centre équestre de Royan : trois offres privées examinées le 23 novembre

Trois candidats privés se disputent le centre équestre du Maine Gaudin, mis en vente pour 1,2 million d'euros. Le conseil municipal pourrait voter dès début décembre.

Le choix de l'acquéreur du centre équestre de Royan est imminent. Les trois candidats privés à l'achat du centre équestre du Maine Gaudin, situé sur la commune de Saint-Palais-sur-Mer, se présenteront le lundi 23 novembre devant les élus municipaux royannais. Selon le maire Patrick Marengo, l' Agglomération Royan Atlantique ne devrait pas se porter acquéreur de la structure.

La délibération actant la vente pourrait ensuite être soumise au conseil municipal dès le 7 décembre, avec un vote possible dès le début du mois. La structure est toujours en vente pour 1,2 million d'euros, et la décision finale sur son avenir se rapproche nettement.

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Un calendrier qui s'accélère avant le vote de décembre

Le calendrier de la vente s'est resserré depuis le conseil municipal du 16 février, jour où l'assemblée royannaise devait acter le principe de la cession. Ce jour-là, la communauté d'agglomération Royan Atlantique a fait connaître son intérêt pour le site.

Cet intérêt a conduit Patrick Marengo à ajourner la vente au gestionnaire actuel, Jacques Couderc, toujours candidat. Interrogé lors de la séance du lundi 9 novembre par ses opposants du Rassemblement national, le maire a annoncé la tenue d'une séance plénière à huis clos du conseil municipal le lundi 23 novembre.

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Patrick Marengo et la position de l'Agglomération Royan Atlantique

Patrick Marengo, à la fois maire de Royan et président de l'Agglomération Royan Atlantique, refuse finalement que la Cara fasse l'acquisition du Maine Gaudin. Il ne peut pas encore dévoiler sa préférence entre les offres, mais une certitude quasi actée se dégage : l'acheteur sera un opérateur privé.

Le maire avait pourtant constitué un groupe de travail chargé d'étudier l'opportunité, pour la Cara, d'acquérir le centre équestre de Royan. Patrick Marengo ne cache pas son opposition à ce que la communauté d'agglomération se porte acquéreur, alors que des élus du Pays royannais plaident en faveur d'un achat par l'Agglo.

Les gérants de centres équestres défendent Jacques Couderc

Les gérants de centres équestres du Pays royannais se font entendre par la voix de Franck Sainte-Marie. Présenté comme le gérant du centre équestre Le Cheval Autrement à La Palmyre, il se fait le porte-parole de ses collègues.

Selon lui, la logique voudrait que Jacques Couderc puisse racheter le Maine Gaudin plutôt que l'Agglomération. Dans le même esprit, la profession résume sa position ainsi : racheter le centre équestre de Royan avec de l'argent public serait 'un vrai scandale'.

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Un vote communautaire écarté et des choix quasi arrêtés

Le choix d'acheter ou non le centre équestre ne fera même pas l'objet d'un vote de l'assemblée communautaire, composée de 63 élus. Le président de la Cara évoquait lundi soir une décision dans les tout prochains jours, et les jeux semblent déjà faits.

Après la séance plénière du lundi 23 novembre, les élus municipaux de Royan n'auraient ainsi le choix qu'entre les trois candidats privés. Le choix final pourrait revenir au candidat que privilégie Patrick Marengo lui-même, avant une éventuelle délibération soumise au conseil dès le 7 décembre.