Centre de soins de support de Dieppe : accompagnement bien-être pour les patients

Le centre hospitalier de Dieppe offre des soins de soutien gratuits pour les malades du cancer. Activités, dons et accompagnement psychosocial détaillés.

Au sein du centre hospitalier de Dieppe, le pavillon Pasteur abrite un centre de soins de support dédié à l'accompagnement global des patients atteints d'un cancer. Ouvert trois jours par semaine, du mardi au jeudi, ce dispositif propose gratuitement des séances de bien-être et d'activités sociales pour aider les malades à mieux vivre leur maladie. Mélanie Pois, cadre de santé, accueille les patients dans l'une des cinq salles dédiées à ces moments d'échange et de détente.

Activités gratuites et bénévolat

Gestionné par deux infirmières de coordination qui partagent leur temps avec le service d'oncologie, le centre est fortement soutenu par des bénévoles. Tout patient diagnostiqué et résidant dans la zone du groupe hospitalier de territoire peut bénéficier de ces ateliers pendant trois ans après sa prise en charge. L'an dernier, une centaine de nouveaux patients ont été inclus dans le dispositif, ce qui témoigne d'une demande croissante liée à la notoriété du centre.

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Chaque nouveau patient dispose de cinq séances individuelles au choix. Parmi les propositions figurent la réflexologie, la sophrologie, la socio-esthétique et la socio-coiffure. Cette dernière a reçu un don recent, avec l'offre d'un fauteuil de coiffure par une coiffeuse. Sa démarche personnelle visait à remercier le centre, son père ayant été suivi à l'hôpital puis au sein de cette unité spécialisée pour ses soins.

Soutien psychologique et physique

Les activités collectives, quant à elles, sont illimitées et visent la reprise de confiance et la remise en route sociale. Le programme comprend de l'activité physique adaptée, du yoga, ainsi que de l'aquagym et de l'aquabike sur le plateau de rééducation. Un chef cuisinier vient bénévolement une fois par mois pour animer des ateliers cuisine. Ces initiatives visent directement la renutrition et la préservation musculaire, souvent compromise par la pathologie.

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Les infirmières coordonnatrices jouent un rôle crucial d'observation et de réorientation médicale. Agnès Dupont, infirmière de coordination, note que les séances permettent aux patients de faire des confidences ou de signaler des problèmes de santé non verbalisés. Un cas récent a illustré cette importance : une patiente a montré un état déplorable de ses ongles, effet secondaire de sa chimiothérapie. Les soignants ont alerté l'oncologue qui a adapté le traitement en conséquence.

Financement par la solidarité

Le matériel du centre, incluant tables de massage, fauteuils de réflexologie et vélos d'appartement, a été financé en grande partie par des dons. Une part essentielle des contributions provient de la campagne Octobre rose, dédiée au dépistage du cancer du sein. À travers des marches, des color run et diverses ventes solidaires, le centre a récolté près de 7 000 euros en fin d'octobre, un résultat à comparer aux 8 600 euros obtenus l'année précédente.

L'équipe espère dépasser ce cap grâce à la mobilisation autour de Movember, le mois de sensibilisation aux cancers masculins. Ces fonds seront investis dans l'achat d'un tapis de marche pour la future salle de sport, actuellement en projet dans le local voisin des permanences associatives. D'autres équipements sont également prévus, comme un fauteuil de sophrologie, une table de réflexologie et des éléments de décoration pour rendre les lieux plus accueillants.

Les dons au profit du centre de soins de support restent possibles tout au long de l'année. Les chèques doivent être libellés au nom du centre hospitalier de Dieppe. Cette structure représente un pilier essentiel pour la qualité de vie des malades, en leur offrant un espace de respiration et d'accompagnement au-delà des seuls traitements médicaux conventionnels.