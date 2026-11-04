Centrale nucléaire de Golfech : trois erreurs humaines en octobre 2026

La centrale de Golfech a signalé six incidents en octobre 2026. Erreurs de manipulation et fuites de gaz classées niveau 0 INES, sans danger.

La centrale nucléaire de Golfech située en Tarn-et-Garonne a fait face à une série d'anomalies techniques majeures durant le mois d'octobre 2026. Ces événements ont provoqué des alarmes et des erreurs de réglage sans toutefois menacer la sécurité des populations environnantes. Le bilan mensuel officiel, publié le lundi 2 novembre 2026, recense six incidents distincts transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR). Ces problèmes techniques couvrent un spectre allant des gestes maladroits des opérateurs aux arrêts automatiques des réacteurs.

Anomalies techniques classées niveau 0 INES

L'ensemble de ces événements a été classé au niveau 0 sur l'échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques (INES). Cette classification correspond à des écarts mineurs de fonctionnement qui n'ont aucune conséquence pour la sûreté des installations. Les riverains et le personnel n'ont été exposés à aucun danger physique lors de ces incidents. L'échelle INES compte sept niveaux, le niveau zéro indiquant une situation normale sans impact radiologique.

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Erreurs de manipulation sur le réacteur numéro 1

Le vendredi 2 octobre 2026, un contrôle de routine sur le réacteur numéro 1 a déclenché une alerte pour une simple erreur de manipulation. Un technicien cherchait à identifier un équipement sur le circuit d'urgence destiné à fournir de l'eau aux chaudières nucléaires. Son geste a accidentellement effleuré un bouton de réglage voisin, effaçant des données et provoquant l'allumage d'un voyant d'alerte pendant 1,6 seconde. L'agent a immédiatement replacé la commande dans sa position initiale, corrigant l'erreur sans dommage majeur.

Quelques jours plus tard, le mardi 13 octobre 2026, le réacteur numéro 1 fonctionnait à pleine puissance et alimentait le réseau électrique national. Une manœuvre programmée consistait à réduire temporairement la production de moitié avant de la remonter. Pendant cet essai, la variation de puissance a dépassé une limite fixée par les règles de conduite du réacteur, déclenchant un signal sonore. L'opérateur en charge de la conduite a rectifié les commandes en quelques minutes pour rétablir la situation.

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La même journée, une seconde erreur humaine est survenue sur l'unité numéro 1 lors de son redémarrage. Des techniciens ont effacé par inadvertance des chiffres importants dans un logiciel avant de transmettre la fiche de travail à la brigade suivante. Cette erreur a été repérée lors de la vérification préalable, avant l'enregistrement final dans le système. Les bonnes valeurs ont été rétablies, donnant lieu à une déclaration officielle le vendredi 23 octobre 2026.

Arrêt automatique du réacteur numéro 2

La nuit du mercredi 14 octobre 2026, c'est le deuxième réacteur de la centrale qui a connu des difficultés. À 1 heure 05 du matin, l'unité s'est arrêtée automatiquement. Ce système de protection automatique coupe le réacteur dès qu'un ordinateur de bord détecte une anomalie de fonctionnement. Le dysfonctionnement d'un matériel informatique de pilotage était directement en cause dans cet événement.

L'événement a été signalé le vendredi 16 octobre 2026 à l'autorité de sûreté. Un second signalement a été effectué le lundi 19 octobre 2026 après une nouvelle coupure liée au même problème technique. Ces arrêts successifs ont permis de confirmer la robustesse des systèmes de sécurité, bien qu'ils aient perturbé la production d'électricité à court terme.

Fuites de fluides frigorigènes et impact environnemental

En dehors des bâtiments des réacteurs, la centrale a également enregistré un dépassement de la limite fixée pour les gaz réfrigérants. Ces fluides sont utilisés dans les systèmes de climatisation et de refroidissement des locaux administratifs et techniques. Ils ont connu plusieurs fuites successives depuis le début de l'année, accumulant 134 kg émis. La limite réglementaire de 100 kg a ainsi été franchie de manière significative.

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La direction de la centrale a déclaré cet écart le mardi 6 octobre 2026. Les installations concernées ont été vidées et arrêtées pour réparation afin de stopper les fuites. Cet incident, bien que classé niveau 0, souligne les défis de la maintenance des infrastructures auxiliaires. Il met en lumière l'importance de la gestion environnementale dans les sites industriels complexes.