Centrale DTEK rasée : reconstruction lente et douleur des ouvriers ukrainiens

Attaque dévastatrice de novembre 2026 contre une centrale DTEK. Retour sur les ruines, le témoignage des employés et les délais de remise en service prévus pour 2027.

Le 11 novembre 2026, une centrale thermique appartenant à l'opérateur énergétique privé ukrainien DTEK a subi des dégâts catastrophiques suite à une frappe combinée de missiles et de drones russes. Le site, dont l'emplacement reste strictement confidentiel pour des raisons de sécurité nationale, est aujourd'hui réduit à l'état de ruines industrielles. Cette attaque s'inscrit dans une campagne de bombardements intensifs qui vise à paralyser le réseau électrique national alors que la saison hivernale approche à grands pas.

Destruction totale d'un patrimoine industriel

Mykhaïlo, machiniste ayant travaillé pendant vingt-quatre ans dans cette installation, raconte l'horreur des minutes qui ont suivi l'impact. En pénétrant dans la salle des turbines, il a constaté que le toit avait été emporté et que les flammes avaient consumé l'intérieur de l'édifice. Pour lui, cette perte est d'autant plus amère que trois générations de sa famille ont œuvré ici. Ses grands-parents, son père et sa mère y ont travaillé depuis la construction de la centrale dans l'Union soviétique, juste après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il ne reste plus que des structures métalliques déchiquetées et des montagnes de gravats sous un ciel de plomb.

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La violence de la frappe est décrite par le directeur du site comme la pire attaque depuis le début des combats en 2022. Un missile est tombé presque verticalement, perforant plusieurs étages pour atteindre les sous-sols et y laisser un cratère béant. Sur des dizaines d'hectares, des lambeaux d'aluminium pendent encore aux structures sinistrées. Des chiens errants circulent parmi les tuyaux noircis, témoin silencieux de l'abandon brutal de ce lieu qui produisait autrefois de l'électricité pour l'ensemble du pays.

Escalade des attaques contre le réseau énergétique

Depuis plusieurs semaines, Moscou multiplie les bombardements sur l'infrastructure énergétique ukrainienne, privant des millions de foyers de chauffage et d'électricité dans des températures inférieures à zéro. DTEK a recensé soixante-dix-huit attaques massives contre ses infrastructures au cours de la semaine dernière, un chiffre qui contraste fortement avec les onze attaques enregistrées pendant toute l'année 2022. Kiev accuse explicitement la Russie de mener une destruction méthodique pour démoraliser la population civile et pousser au exode.

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À l'arrêt complet, la centrale ne produit plus ni électricité ni chaleur. Le directeur de l'établissement, interrogé par l'AFP dans le cadre d'une visite de presse restreinte, a confirmé que l'ampleur réelle des destructions reste difficile à évaluer à court terme. Cependant, il a précisé que la remise en route des turbines nécessiterait de longs mois de travaux. La production de vapeur ne devrait vraisemblablement pas reprendre avant le printemps 2027, marquant une période critique pour le réseau national.

Résilience et attachement des travailleurs

Malgré l'apocalypse visuelle qui les entoure, les équipes de DTEK restent sur place pour tenter d'atteindre le cœur des installations. Mykola, chef du département turbines, est resté en salle de commande, considérée comme le cerveau de la centrale, au moment de l'alerte. Âgé de soixante ans et employé depuis trente-sept ans, il refuse de quitter les lieux, affirmant être un patriote de sa centrale qui l'a nourrie toute sa vie. Il assure que quelqu'un doit rester pour gérer les systèmes de secours, même face à la peur des bombardements.

Maria, conductrice de grue de trente-six ans, partage cet attachement viscéral au site. Bien qu'elle ait mis ses enfants en sécurité à l'étranger, elle refuse de partir définitivement. Pour elle, cet endroit n'est pas seulement un lieu de travail, mais une communauté humaine. Au-delà de sa fonction vitale pour l'approvisionnement énergétique, cette centrale industrielle soviétique demeure un pilier social et économique pour la région et la cité ouvrière qui s'est développée autour d'elle depuis des décennies.