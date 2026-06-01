Céline Dion annonce dix concerts supplémentaires à Paris en 2027 face à la demande exceptionnelle de ses fans

La star internationale Céline Dion prolonge son retour sur scène en ajoutant dix dates supplémentaires à Paris au printemps 2027 face à une demande exceptionnelle de ses fans. Les admirateurs de la star québécoise pourront tenter de décrocher des billets pour ces concerts additionnels l'année prochaine grâce à des créneaux proposés à un nombre limité de fans déjà inscrits à la prévente de l'artiste ou celle de la salle de spectacles.

Céline Dion , 58 ans, a fait sensation en annonçant fin mars son retour sur scène à Paris après six ans d'absence, dans une vidéo et un message projeté sur la tour Eiffel.

La star internationale a décidé de prolonger son retour en ajoutant dix dates supplémentaires à Paris au printemps 2027, face à une demande exceptionnelle de ses fans. Ces nouvelles dates, prévues entre le 8 et le 29 mai, ont été programmées afin de répondre à la demande sans précédent des fans de la star québécoise.

Les admirateurs de Céline Dion pourront ainsi tenter de décrocher des billets pour ces concerts additionnels l'année prochaine, grâce à des créneaux proposés à un nombre limité de fans déjà inscrits à la prévente de l'artiste ou celle de la salle de spectacles. Les ventes dédiées s'échelonneront de mercredi à vendredi.

Le retour de la diva aux 260 millions d'albums vendus a également été marqué par la sortie, en avril, d'une chanson inédite signée Jean-Jacques Goldman, son auteur et compositeur fétiche





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