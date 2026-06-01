La star québécoise prolonge son retour avec dix nouvelles dates en mai 2027. La billetterie restera réservée aux fans déjà inscrits lors de la première vague.

Céline Dion annonce 10 concerts supplémentaires à Paris La Défense Arena en 2027. La star québécoise prolonge son retour avec dix nouvelles dates en mai 2027.

La billetterie restera réservée aux fans déjà inscrits lors de la première vague. Céline Dion fait un nouveau cadeau à ses fans en annonçant une nouvelle série de dix concerts à Paris La Défense Arena en mai 2027. Après une première série déjà prévue à l'automne 2026, la chanteuse confirme donc un retour particulièrement attendu sur la scène parisienne, avec une nouvelle salve de dates exclusivement programmées dans la plus grande salle indoor d'Europe.

Ces concerts se dérouleront du samedi 8 au samedi 29 mai 2027, toujours à Paris La Défense Arena. Céline Dion s'y produira selon un rythme régulier, avec des représentations les mercredis, vendredis et samedis. Pas de nouvelle mise en vente grand public cette fois-ci. Seuls les fans déjà inscrits lors de la première vague de préventes et n'ayant pas obtenu de place pourront tenter d'obtenir des billets pour ces nouvelles dates.

La préinscription ne garantit toutefois pas l'obtention de billets, alors que près de 320.000 places supplémentaires sont mises en jeu. Des forfaits 'Billets + Hôtels' seront également proposés à partir du mercredi 3 juin à 10h via la plateforme eventtravel.com. Une offre destinée aux fans souhaitant combiner accès aux concerts et hébergement à Paris.

Les fans sélectionnés recevront un e-mail leur indiquant les modalités d'achat par la plateforme auprès de laquelle ils se sont inscrits et recevront les instructions la veille de la mise en vente. Le début de la vente artiste est prévu pour le mercredi 3 juin à 10h, et la clôture des ventes pour le vendredi 5 juin à 23h59





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