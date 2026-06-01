Céline Dion ajoute 10 nouvelles dates à la Paris La Défense Arena en mai 2027

La chanteuse québécoise Céline Dion a annoncé 10 nouveaux concerts à la Paris La Défense Arena en mai 2027. Ces concerts sont réservés aux fans qui avaient été inscrits aux ventes précédentes mais n'ont pas réussi à décrocher de places pour les 16 concerts de septembre et octobre 2026.

La chanteuse québécoise Céline Dion vient d'annoncer 10 nouveaux concerts à la Paris La Défense Arena en mai 2027. Ces concerts sont réservés aux fans qui avaient été inscrits aux ventes précédentes mais n'ont pas réussi à décrocher de places pour les 16 concerts de septembre et octobre 2026.

La production a précisé que les fans sélectionnés pour cette nouvelle phase de vente seront contactés par e-mail par la plateforme auprès de laquelle ils se sont inscrits. Les informations et modalités d'achat leur seront communiquées la veille de la mise en vente. Cette annonce a suscité un engouement sans précédent, notamment en raison du statut d'icône de Céline Dion et de sa rareté sur scène. Les fans du monde entier ont tenté d'avoir des places pour ces concerts exceptionnels.

Céline Dion a sorti un nouveau morceau, écrit par son vieux complice Jean-Jacques Goldman, intitulé 'Je ne rêve que d'une chose, c'est qu'on la retrouve'. La chanteuse sera aussi en concert en 2027, avec 10 nouvelles dates à la Paris La Défense Arena. Cette nouvelle salve de spectacles est bel et bien réservée aux fans qui étaient inscrits aux ventes précédentes et, face à l'engouement qu'elles ont suscité, ne sont pas parvenus à en acheter





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