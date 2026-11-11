Célia et Mathis qualifiés pour les quarts de finale de La France a un incroyable talent

Le duo sarthois Célia et Mathis Blin, créateur du spectacle aquatique Papéa Parc, a séduit le jury de M6. Ils se dirigent vers les quarts de finale du 9 décembre.

Le duo de danseurs Célia et Mathis Blin, originaires de la Sarthe, a officiellement validé son passage au stade supérieur de l'émission La France a un incroyable talent sur la chaîne M6. Leur performance artistique, diffusée lors de l'épisode enregistré mercredi 4 novembre, a obtenu l'unanimité des quatre membres du jury, garantissant ainsi leur qualification pour la suite de la compétition.

Un parcours artistique unique à Papéa Parc

Célia est une professionnelle reconnue dans le milieu du spectacle vivant en tant que directrice artistique d'une compagnie de créations de shows depuis 2015. Elle produit actuellement les spectacles du parc d'attractions Papéa Parc au Mans, où elle œuvre depuis cinq ans avec une exigence constante d'innovation artistique. Son expérience inclut des productions internationales, notamment des représentations à bord de bateaux de croisière.

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En cherchant chaque année de nouveaux talents artistiques pour enrichir ses programmations, Célia a intégré Mathis Blin dans sa troupe après avoir été séduite par sa curiosité intellectuelle et sa soif d'apprentissage. Ce dernier a exprimé très tôt son ambition de rejoindre la scène de l'émission culte, inspiration puisée lors de la saison 4 après avoir vu le breakdancer Scorpion s'y produire. Cette rencontre entre la créatrice et l'artiste a permis la naissance de leur collaboration commune.

Préparations intenses et sélection réussie

Après avoir postulé avec succès via une vidéo de leurs performances, les deux artistes ont dû gérer une période de répétitions intensives tout en maintenant leurs obligations professionnelles habituelles. Célia a dû refuser un contrat professionnel cet hiver pour consacrer tout son temps à la préparation de cette aventure télévisuelle, démontrant un investissement total dans ce projet commun.

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Le jour J aux studios de M6, le duo a présenté une chorégraphie de danse zéro gravité d'une durée de deux minutes seulement. Ce format court constitue un défi technique majeur comparé à leurs spectacles habituels qui privilégient une montée en puissance plus progressive. Le public présent a été subjugué par la précision du mouvement, permettant au jury de voter quatre oui sans hésitation pour qualifier le couple.

Objectifs ambitieux pour les quarts de finale

Les prochains épisodes, correspondant aux quarts de finale, seront diffusés en direct à la télévision le mercredi 9 décembre. Cette étape supplémentaire introduit une nouvelle pression psychologique, surtout avec la présence potentielle de certains membres du jury dans le public pour observer les candidats. Célia souligne que capter l'attention des téléspectateurs à domicile représente un challenge distinct de celui de la salle de casting.

Pour cette prochaine prestation, le style chorégraphique sera totalement différent de la première tentative. Le thème exploré mettra l'accent sur l'évolution de la société et les dualités internes aux hommes et aux femmes. L'objectif affiché par le duo est de prouver qu'il est possible de réussir à haut niveau même en venant de la campagne, offrant ainsi un message d'espoir fort aux téléspectateurs.