Célia Cardenal profite de vacances et de finale de la Coupe des Landes

La jeune femme originaire de Mugron profite de vacances bien méritées dans le Sud-Ouest avant une saison 2026-2027 qui s’annonce excitante pour elle. Elle a grandement contribué à la montée du club isérois en LFB, qu’elle découvrira pour sa part avec Angers.

Célia Cardenal lors des finales de la Coupe des Landes. La jeune femme, originaire de Mugron, profite de vacances bien méritées dans le Sud-Ouest avant une saison 2026-2027 qui s’annonce excitante pour elle.

Elle a grandement contribué à la montée du club isérois en LFB, qu’elle découvrira pour sa part avec Angers C’est un rendez-vous de fin de saison qu’elle ne manquerait pour rien au monde. Surtout cette année, au cours de laquelle Célia Cardenal a un peu tout vécu.

Le pire avec une blessure à ce genou droit (ligaments croisés) qui l’avait déjà contrariée deux ans plus tôt et qui l’a privée d’une bonne partie de la saison, puis le meilleur avec un titre de championne de France de Ligue 2, assortie d’une montée historique en LFB. Alors oui, s’il y a un endroit où la Landaise avait envie de se rendre, c’était bien dans les gradins...

C’est un rendez-vous de fin de saison qu’elle ne manquerait pour rien au monde. Surtout cette année, au cours de laquelle Célia Cardenal a un peu tout vécu. Le pire avec une blessure à ce genou droit (ligaments croisés) qui l’avait déjà contrariée deux ans plus tôt et qui l’a privée d’une bonne partie de la saison, puis le meilleur avec un titre de championne de France de Ligue 2, assortie d’une montée historique en LFB.

Alors oui, s’il y a un endroit où la Landaise avait envie de se rendre, c’était bien dans les gradins des arènes de Gamarde-les-Bains à l’occasion des finales de la Coupe des Landes, le 6 juin.

« J’étais contente de revoir tout le monde, ça fait du bien de rentrer à la maison », savonne la jeune femme, qui profite d’une coupure bien méritée entre Anglet et Mugron, où vivent ses parents. Finale de la Coupe des Landes de basket.

« C’était un régal et c’est très bien de finir ainsi » : les Espoirs de Basket Landes referment en beauté une saison quasi parfaite Si la finale féminine n’a pas brillé par son suspense, elle a permis aux Espoirs de Basket Landes de concrétiser d’un titre une année pleine, face à une équipe de Hagetmau-Momuy-Castaignos qui peut être fier de son parcours (44-86) Un retour aux sources pas si anonyme que cela pour celle qui a commencé le basket à 6 ans au Réal Chalossais « avec les copines », après avoir testé la gym et l’équitation.

« Ce n’était pas prévu que je remette le trophée de MVP de la finale féminine mais comme j’étais là, on m’a sollicitée. Moi, j’aime bien rester tranquille alors quand on m’a présentée, ça m’a fait bizarre… » Eh oui : difficile de rester incognito quand on termine MVP des finales de Ligue 2, que le club isérois a remportées contre Montbrison.

Mais Célia s’y est prêtée de bonne grâce, et d’autant plus volontiers que le vainqueur, Basket Landes, n’a rien d’un club ordinaire pour elle : elle y a effectué toutes ses classes, des minimes aux Espoirs, avant qu’un arrière d’un mètre 76 ne prenne son envol direction l’Alsace (elle a passé deux saisons à Ilkirch-Graffenstaden) puis La Tronche Meylan. Célia Cardenal a remis le trophée de MVP de la finale féminine de la Coupe des Landes à la joueuse de Basket Landes Victoire Mercier.

Un joli clin d’œil.

« Je garde un très bon souvenir de mon passage à Basket Landes, c’est ma famille. C’est une ambiance que j’ai retrouvée à La Tronche. Humainement parlant, ça a été une expérience incroyable. Les supporters étaient toujours là pour nous, ils se sont souvent déplacés, notamment à Feytiat en demi-finales et ce n’était pas à côté !

» Dans les Alpes, elle a également effectué un cycle de deux ans, qu’elle a choisi de ne pas prolonger pour se lancer un nouveau challenge à Angers. Alors savoir qu’elle croisera à nouveau le club isérois la saison prochaine la comble de plaisir.

D’ailleurs, Célia ne s’en cache pas : elle a hâte de découvrir le calendrier de la saison prochaine avec plusieurs dates à surligner : les matchs contre ses anciennes partenaires et Basket Landes, évidemment, mais aussi contre Villeneuve-d’Ascq, « j’ai de la famille dans le Nord ». Les deux clubs, très proches géographiquement, ont décidé d’unir leurs destinées dès la saison prochaine.

Cette fusion-absorption, effective au 1er juillet 2026, leur permettra de miser plus que jamais sur la jeunesse d’un territoire historiquement tourné vers le basket « Le choix de partir a été très compliqué car je suis très attachée à la Tronche mais il a fallu que je prenne ma décision assez tôt. Et je me suis dit qu’Angers était un bon club pour prendre plus d’expérience, avoue Célia.

Je l’ai vu comme un challenge, une façon de sortir de mon cocon pour continuer progresse





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