Célébration de l'agriculture locale et biologique à Guérande

Un grand marché solidaire organisé par les Consom'acteurs de la presqu'île guérandaise pour promouvoir les circuits courts, l'agriculture paysanne et l'artisanat bio.

Le dimanche 24 mai 2026, la presqu'île de Guérande s'apprête à accueillir un événement majeur dédié à la consommation responsable et à la préservation de l'environnement.

Un grand marché, mettant en avant des produits intégralement locaux et biologiques, ainsi que des créations artisanales et des animations solidaires, sera organisé. Cette initiative est portée par les Consom'acteurs de la presqu'île guérandaise, un collectif dont l'objectif principal est de renforcer le lien entre ceux qui produisent la nourriture et ceux qui la consomment. Le cœur de ce projet repose sur le modèle des AMAP, ovvero les Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne.

Apparues en 2008 avec un petit groupe de trente adhérents soutenant la ferme de Lévéra, ces associations ont connu une croissance significative et regroupent désormais 142 familles engagées. Ces citoyens choisissent de s'approvisionner de manière régulière en légumes, lait, pain, volailles, fromages de chèvre, viandes bovines, porcines et ovines, sans oublier les fruits de saison comme les pommes et les agrumes.

Au-delà de la simple transaction commerciale, ce modèle économique prône une philosophie de vie basée sur la transparence et la proximité. Danièle Estay, coprésidente des Consom'acteurs, explique que cette démarche permet de supprimer les intermédiaires, d'éliminer les emballages superflus et de réduire drastiquement le transport des marchandises. L'aspect social est tout aussi crucial, car les points de distribution deviennent des lieux de rencontre et de discussion essentiels dans la communauté.

Pour les agriculteurs, comme Lydie Crusson de la ferme de Lévéra, le soutien des AMAP est vital. Il apporte une crédibilité financière indispensable, notamment vis-à-vis des institutions bancaires, et assure un revenu plus juste. En vendant directement aux consommateurs, le producteur perçoit une rémunération bien supérieure à celle qu'il obtiendrait via le Marché d'Intérêt National de Nantes, alors même que les prix en magasin sont souvent encore plus élevés.

C'est un cercle vertueux où la qualité du produit est récompensée par un prix équitable. L'événement du 24 mai sera l'occasion pour le grand public de découvrir la diversité de l'offre locale. Le marché accueillera tous les producteurs biologiques qui approvisionnent habituellement les paniers des Consom'acteurs, ouvrant ainsi leurs ventes à l'ensemble des visiteurs. Parallèlement aux produits alimentaires, un large éventail d'artisans locaux exposeront leur savoir-faire.

Les visiteurs pourront ainsi trouver des savons artisanaux, des articles de coutellerie, des tissus, des céramiques, des bijoux originaux, des jeux en bois, ainsi que des vélos ou des chaussures. La journée sera également rythmée par une offre gastronomique bio, avec des crudités et des légumes issus de la ferme de Lévéra, de la volaille rôtie provenant de la ferme du Cormier, et des douceurs sucrées préparées avec soin par les bénévoles.

Afin de rendre cette journée festive et accessible à tous, de nombreuses animations gratuites sont prévues. Le public pourra assister à des intermèdes musicaux et observer des démonstrations de tonte de moutons à 11 heures et 14 heures. Pour le jeune public, des activités ludiques et éducatives seront proposées, telles que des balades à poney, des séances de contes et de lectures.

L'une des attractions phares sera le manège MusicaVélo, où des musiciens pédalent pour actionner l'ensemble tout en jouant de leurs instruments. Enfin, l'association Les Pêcheurs d'étoiles permettra aux curieux d'explorer le ciel grâce à des instruments adaptés. Malgré le succès de l'initiative, Danièle Estay rappelle que tout ce système repose sur le dévouement de bénévoles qui gèrent la logistique, les commandes et les paiements.

Un appel est donc lancé pour renforcer les équipes et pérenniser ce modèle de solidarité locale au Pré aux Écoles, près de l'église de La Madeleine à Guérande





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