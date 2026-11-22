Cédric Pain est réélu président du Parc naturel marin du bassin d'Arcachon. Les ostréiculteurs reviennent au conseil de gestion malgré les crises économiques.

Le vendredi 20 novembre, le conseil de gestion du Parc naturel marin du bassin d'Arcachon a procédé à l'élection de son nouveau président. Cédric Pain, maire socialiste de Mios, a été réélu à la tête de cette institution sans contestation majeure. Cette réélection marque la fin d'une période de tension et annonce le retour des acteurs économiques locaux au sein de la structure de gouvernance.

Une réélection quasi automatique de Cédric Pain

La procédure s'est déroulée sans suspense particulier puisque Cédric Pain était le seul candidat en lice pour conserver son poste. Sur les 46 votants présents, un seul bulletin était blanc et cinq étaient nuls, une anomalie technique liée à des trombones restés dans les enveloppes. Le sortant justifie ce retour facile par la qualité du travail accompli par ses équipes et par l'efficacité de l'outil que représente le Parc naturel marin pour fédérer les acteurs du territoire.

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Retour des ostréiculteurs après dix-neuf mois d'absence

Une décision politique majeure accompagne cette élection : le retour des représentants de l'industrie conchylicole au conseil de gestion. Olivier Laban, président du Comité régional conchylicole Arcachon-Aquitaine (CRCAA), avait annoncé à l'avance que les ostréiculteurs allaient siéger à nouveau. Ils avaient quitté l'instance il y a dix-neuf mois, en avril 2023, par mesure de protestation contre le manque de soutien des élus.

Crise sanitaire et demande d'un fonds de garantie

Le départ des ostréiculteurs était motivé par l'absence de création d'un fonds de garantie demandé pour compenser les dégâts causés par les débordements des réseaux d'assainissement gérés par le Siba. Bien que ce fonds n'ait toujours pas été mis en place, Olivier Laban précise que le retour ne signifie pas l'oubli des griefs. Il insiste sur la nécessité d'une réelle écoute et d'actions concrètes de la part de la nouvelle gouvernance.

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L'urgence face à la mortalité massive des huîtres

Le contexte économique et sanitaire est particulièrement critique pour la profession. Une étude révèle que 84 % des huîtres nées durant l'été 2025 ont été décimées par des mortalités virulentes et l'intensité des tempêtes. Cette catastrophe biologique pousse la profession à exiger que la recherche des causes de ces mortalités devienne une priorité absolue du conseil de gestion.

Financements pour la recherche et le réensablement

Le conseil a également validé le réensablement des plages de Pyla-sur-Mer avec des prescriptions strictes. Des subventions importantes ont été allouées à des projets de recherche, dont 69 000 euros pour l'Université de Bordeaux et 114 744 euros pour le projet Zora du Royal Netherlands Institute for Sea Research. Ces fonds étudieront les liens entre les herbiers de zostères et la santé des huîtres.