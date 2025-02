Cécile Helle, maire d'Avignon: Une ville en mouvement jusqu'à la fin de son mandat

Malgré son refus d'un troisième mandat, la maire PS Cécile Helle annonce un agenda chargé jusqu'en mars 2026, focalise sur la finalisation de projets importants tels que le musée des Bains Pommer, la bibliothèque et la rénovation urbaine de quartiers clés.

Malgré son refus de se présenter à un troisième mandat , la maire PS Cécile Helle affirme rester active pendant plus d'un an. Bains Pommer , le jardin des Doms, les écoles , la rénovation urbaine , LEO... des dossiers importants attendent d'être finalisés ou relancés. A la mi-mai, ouvrira l'espace muséal municipal des Bains Pommer , rue Four de la Terre en intra-muros, deux ans après le lancement des travaux (photo).

\ « Jusqu'au dernier jour de mon mandat, je serai votre maire, plus que jamais engagée à vos côtés, toujours avec la même énergie. Notre aventure commune est loin d'être finie », déclare-t-elle quant à son souhait de ne pas postuler à un troisième mandat. Si mars 2026 marquera la fin de sa carrière politique, la maire PS est loin d'être en pré-retraite. \Des projets tels que le nouveau musée des Bains Pommer, la bibliothèque et la Halle sportive du Puzzle installées dans la forêt enchantée, le réaménagement du jardin du Rocher des Doms, sans oublier les réhabilitations et requalifications des espaces publics dans le cadre de la rénovation urbaine des quartiers des Olivades, des Grands Cyprès, de Saint-Chamand et de la Grange d’Orel, sont en cours. « Je reste persuadée que ces opérations contribuent à rendre le centre-ville plus agréable à vivre et participent à l’attractivité commerciale », affirme-t-elle, citant les Maisons folies, des tiers lieux culturels hors intra-muros. Après Saint-Chamand, une seconde ouvrira ce samedi dans le quartier Nord Rocade, à côté du parc de l’abbaye de Saint-Ruf. Côté équipements culturels et sportifs, plus haut prendra place au Pont-des-deux-Eaux. Ladite bibliothèque est le transfert de celle éphémère du clos de la Murette, ouverte lors des travaux de Renaud-Barrault. La piscine Chevalier-de-Folard rouvrira au printemps après rénovation. « Je lance des projets dont je sais pertinemment qu’ils seront réalisés après 2026, mais c’est le propre d’un maire que de préparer l’avenir de sa ville », expose Cécile Helle, en ayant en tête les rénovations des groupes scolaires Saint-Roch et des Grands-Cyprès, dont les perspectives finales de chantier conduisent à 2029. Dossier au - trop - long cours par excellence, On rentre cette année dans une phase encore plus opérationnelle, on a essayé d’enclencher tout ce qu’on pouvait enclencher, notamment sur les équipements scolaires, culturels. Il y aura des réalisations, faites d’ici à avril: cheminements, petits parcs de proximité, des petites places sur lesquelles les gens pourront se retrouver, des parvis d’écoles apaisés ». Aux côtés du président du Grand Avignon et des maires de Rognonas et Barbentane, un rendez-vous va être sollicité auprès du nouveau préfet de Région, Georges-François Leclerc. Enfin, d’ici à son départ, un nouveau budget sera normalement adopté. « Je n’ai pas touché les impôts depuis 2014 et je laisse une ville en meilleure santé », défend Cécile Helle.





